Крупным владельцем ИТ-интегратора для госсектора с миллиардной выручкой стал бизнесмен-животновод

Долю ИТ-интегратора для госсектора и бизнеса с миллиардной выручкой «ОТР 2000» приобрел Максим Рязанкин. Ранее ему ИТ-активы не принадлежали, Рязанкин в разное время являлся учредителем компаний, занимающихся сельским хозяйством. Помимо «ОТР 2000», ему теперь принадлежит и разработчик ПО для логистики и интернет-торговли «Нота софт». «ОТР» с 2017 г. входит в контур ИТ-дистрибьютера Merlion.

Смена владельцев ОТР

Как выяснил CNews, у ИТ-интегратора для госсектора «Организационно-технологические решения 2000» («ОТР 2000») новый крупный владелец. Согласно ЕГРЮЛ, 60% «ОТР 2000» принадлежит ООО «Капитал трейд». С 18 апреля 2022 г. владельцем 60% «Капитал трейд» стал Максим Рязанкин (остальная часть с сентября 2021 г. принадлежит Татьяне Абрамовой).

В октябре 2017 г. «ОТР» вошла в капитал Merlion. По данным ЕГРЮЛ, Merlion владел 60% «ОТР» через компанию «Мирст». «Мирст» продала «Капитал трейд» свою долю в компании в июне 2018 г. С тех пор 60% принадлежит «Капитал трейд».

В Merlion не смогли объяснить, через какое юрлицо сейчас владеют «ОТР». «Изменения в составе учредителей данного юрлица не отразятся на статусе компании Merlion как одном из владельцев ГК ОТР», — заявили там.



Исходя из ответа, можно предположить, что перестановки в составе учредителей «ОТР» представляет собой смену номинального владельца компании. Представители «ОТР» не смогли прокомментировать CNews смену владельцев. В Merlion также не прокомментировали, с чем связана такая перестановка.

Чем занимался новый владелец «ОТР»

Исходя из анализа «Контур.фокуса», Рязанкин ранее не занимался бизнесом, связанным с ИТ. По данным базы, ему принадлежит компания по разведению молочного крупного рогатого скота «Доры-5». Ее финансовые показатели довольно скромные. По данным «Контур.фокуса», выручка компании по итогам 2021 г. составила 1,2 млн руб. Рязанкину также принадлежали 100% долей в компании «Доры-6» (выручка по итогам 2021 г. составила 315 тыс.), «Доры-3» (выручка 131 тыс. руб.), «Доры-4» (выручка 145 тыс. руб.). Все они в начале мая 2022 г. были проданы агрофирме «Елгозинское».

У компании «ОТР» появился новый крупный владелец

Максим Рязанкин приобрел долю «Капитал трейд» и опосредованно 36% «ОТР 2000» у учредителя своей сельскохозяйственной компании «Доры-5» — Виктора Чечета. Помимо доли в «Капитал трейд», бизнесмен в тот же день (18 апреля 2022 г.) стал единственным учредителем ООО «Капитал Инвест», следует из ЕГРЮЛ. Компания также ранее принадлежала Чечету. Баланс «Капитал инвеста» по состоянию на конец 2021 г. составляет 4,1 млрд руб. Компании принадлежит доля в разработчике ПО в области интернет-торговли и логистики «Нота софт».

Финансовые показатели

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «ОТР 2000» образована 17 августа 2000 г. в Москве. Гендиректором компании заявлен Сергей Манохин, 60% компании принадлежит ООО «Капитал трейд», 10% — у Андрея Селянина, по 7,5% — у Алексея Брызгалова, Алексея Геня, Дмитрия Рыбакова и Дениса Крикунчика.

«ОТР» входит в рейтинг самых быстрорастущих компаний CNews

Также по данным «Контур.фокуса», выручка компании по итогам 2021 г. составила 6,1 млрд руб., что на 6% менее, чем по итогам 2020 г. Чистая прибыль «ОТР 2000» достигла 250,3 млн руб. В базе за все время существования компании имеется информация о 558 госконтрактах на общую сумму 36,8 млрд руб. Последний самый крупный контракт на 609,4 млн руб. был заключен с «Центром по обеспечения Казначейства России» на развитие подсистем «Электронного бюджета».

Чем занимается «ОТР»

Согласно официальному сайту компании, с 2000 г. «ОТР» создает, внедряет и сопровождает цифровые решения для государства и бизнеса. Компания предоставляет услуги по импортозамещению, разработке ПО, информационной безопасности, консалтингу и пр. Среди клиентов — Департамент информационных технологий Москвы, Пенсионный фонд, ВТБ и пр.

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В компании работает более 2,5 тыс. сотрудников, ее филиалы расположены по всей России. «ОТР» входит в перечень системообразующих организаций российской экономики.

«ОТР» также входит в рейтинг «CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2020».