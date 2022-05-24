Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Рязанкин Максим

СОБЫТИЯ


24.05.2022 У ОТР сменился владелец 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Рязанкин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

ОТР ГК - ОТР 2000 227 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 2
Рексофт - Reksoft 488 1
Automation Anywhere 17 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 204 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 1
Flant - Флант 213 1
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 64 1
Ferrum IT Group - Феррум АйТи Групп 17 1
Юниверс дата - ЮД Капитал УК 33 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Крок - Croc 1964 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Oracle Corporation 7074 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Федеральное казначейство России 1949 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
S3 - Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 288 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 213 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Merlion - Tempoline - Кактус - Нота софт - Notasoft 15 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
ОТР ГК - ОТР.УСБ - ОТР Универсальный сервер безопасности 5 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 117 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 114 1
ОТР ГК - ОТР.ГУРУ 3 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
Абрамова Татьяна 2 1
Селянин Андрей 6 1
Манохин Сергей 2 1
Крикунчик Денис 3 1
Брызгалов Алексей 4 1
Геня Алексей 4 1
Рыбаков Дмитрий 15 1
Чечет Виктор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Список системообразующих предприятий РФ 328 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 477 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
CNews Fast рейтинг 55 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще