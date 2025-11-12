Разделы

ИТ-экосистема «Лукоморье» — победитель премии CNews AWARDS 2025 в номинации «Управление бизнес-процессами: экосистема года»

11 ноября в Москве прошла церемония вручения национальной ИТ-премии CNews AWARDS 2025, одного из главных событий в сфере цифровой трансформации. В этом году в числе лауреатов — ИТ-экосистема «Лукоморье», признанная победителем в номинации «Управление бизнес-процессами: экосистема года».

«Лукоморье» получила награду за системный подход к развитию технологической платформы, объединяющей управление задачами, проектами и процессами в едином цифровом контуре. Решения компании обеспечивают бизнесу сквозную автоматизацию, гибкость и отказ от разрозненных инструментов благодаря единой архитектуре и масштабируемой структуре. Особенно эксперты премии отметили фокус «Лукоморья» на ускоренную разработку и запуск цифровых сервисов: использование no-code технологий позволяет компаниям существенно сокращать сроки внедрения ИТ-проектов и снижать издержки на их реализацию.

В 2025 году экосистема значительно расширилась — к ней добавились несколько новых продуктов, и сегодня она объединяет 16 решений, входящих в реестр отечественного ПО. За год компания показала впечатляющую динамику: рост выручки в два раза и увеличение команды на 80%.

Премия CNews AWARDS ежегодно отмечает компании, вносящие заметный вклад в развитие цифровых технологий и ИТ-индустрии России. В 2025 году мероприятие прошло в рамках форума CNews Forum 2025, собравшего представителей госсектора, бизнеса и ведущих технологических компаний страны.

Признание «Лукоморья» на уровне отраслевой премии подчеркивает важность комплексных ИТ-платформ и растущую роль отечественных экосистем, которые помогают бизнесу быстро адаптироваться к новым вызовам и устойчиво развиваться в цифровой среде.

