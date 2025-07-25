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Российский вендор «Оптимакрос» представил новый продукт – BPM-систему OptiFlow

Российский вендор «Оптимакрос» представил новый продукт – BPM-систему OptiFlow. OptiFlow представляет собой no-code/low-code-решение для моделирования бизнес-процессов, управления задачами и проектами.

OptiFlow позволяет не просто ставить и отслеживать задачи, а выстраивать полноценные управляемые бизнес-процессы: от заявки на оплату до стратегического планирования. Продукт готов к работе «из коробки» и масштабируется под задачи компаний любого размера.

Благодаря no-code-конструктору в OptiFlow можно моделировать разные формы, процессы, маршруты согласования — и все это без единой строки кода. Готовые шаблоны и визуальные редакторы помогают без сложных доработок и задержек настраивать платформу под запросы бизнеса.

Интерфейс OptiFlow понятен пользователям и администраторам. Система поддерживает визуализацию задач в разных форматах: список, Канбан, план-факт, диаграмма Ганта. Сотрудники могут начать работу в OptiFlow без длительного внедрения и серьезного обучения. Это особенно важно в больших организациях, где критичны скорость перехода на новое ПО и вовлеченность персонала.

Гибкая архитектура OptiFlow позволяет быстро интегрироваться с облачными и локальными хранилищами документов, с корпоративным ПО разного класса. Также система бесшовно интегрируется с EPM/IBP-платформой Optimacros. Пользователи могут не переключаться между системами и работать с данными из мультикуба прямо в интерфейсе OptiFlow. Согласование планов, бюджетов и заявок проходит без писем, таблиц и ручного контроля. Авторизация и аутентификация выполняются через Optimacros Login Centre — единую систему доступа и безопасности.

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Бизнес

«Мы создавали OptiFlow с мыслью о том, что это будет мощный, но в то же время понятный программный продукт для управления бизнес-процессами. C OptiFlow пользователи получают цифрового помощника для автоматизации рутинных задач, а администраторы — масштабируемый под изменения бизнеса инструмент», — сказала Алена Козина, продуктовый директор OptiFlow.

Доступны два варианта внедрения BPM-системы — во внутреннем контуре заказчика и в облаке. Также OptiFlow можно использовать как standalone-решение, если компания не планирует использовать платформу Optimacros.

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