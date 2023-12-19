Победители VK Start Apps получат 21 млн руб. на развитие своих технологий

В офисе «Вконтакте» были подведены итоги программы VK Start Apps для авторов мини-приложений для платформы VK Mini Apps. Пять самых успешных команд разделили призовой фонд в 5 млн руб. Три технологических проекта также были рекомендованы на получение грантового финансирования от «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) в размере до 7 млн руб. на проект*. Об этом CNews сообщили прелставители «Сколково».

Акселерационная программа VK Start Apps, организованная «Вконтакте» и «Сколково» для разработчиков и продуктовых менеджеров стартовала в августе 2023 г.. На участие в программе претендовало 320 команд, 52 проекта прошли очный отбор, по итогам которого 20 стартапов приступили к обучению в «Акселераторе».

Три месяца участники прокачивали управленческие навыки, получали новые знания и помощь в создании и продвижении успешного ИТ-проекта на платформе VK Mini Apps. За это время 13 новых мини-приложений были размещены в каталоге открытой платформы VK Mini Apps.

16 декабря 2023 г. в офисе «Вконтакте» в Санкт-Петербурге, в рамках демо-дня программы VK Start Apps, по итогам 10-минутных питч-выступлений экспертным мнением определены пять победителей/получателей гранта на «VK рекламу» (либо в рекламный кабинет «Вконтакте») в размере 1 млн руб. на проект: «Сусанин» — сервис для взаимодействия гидов и туристов; Dom24x7 — сервис для общения соседей друг с другом и совместного управления многоквартирным домом (поселком); Rent in Hand — сервис по прокату и аренде любого оборудования; Scanderm — подбор витаминов, косметики и бьюти-услуг по фото с использованием анализа кожи, ногтей и волос (резидент «Сколково»); «Турикс» — приложение для проведения киберспортивных турниров.

Три технологических проекта акселератора VK START APPS, рекомендованы к получению грантовой поддержки от «Сколково» — «Мини-грант на доращивание» в размере до 7 млн руб на проект: Scanderm — подбор витаминов, косметики и бьюти-услуг по фото с использованием анализа кожи, ногтей и волос (резидент «Сколково»); MotherFit — гимнастика для беременных; LifeCare — контроль приема лекарств и мониторинг здоровья семьи.

Проекты MotherFit и LifeCare получат консультационную поддержку от «Сколково» в формате участия в программе Fast Track. По итогам успешного завершения программы Fast Track, команды получат доступ на очную защиту проектов перед экспертами «Сколково» и возможность защититься на статус участника за один день вместо 20 дней стандартной процедуры. Статус участника проекта «Сколково» открывает доступ к эффективным инструментам для развития технологического предпринимательства и исследований.

Алексей Каленчук, директор по цифровым креативным индустриям «Сколково»: «Все проекты, вышедшие в финал, получили комплексное сопровождение на этапе проработки бизнес-стратегии и маркетингового плана. К моменту завершения акселератора у каждого стартапа сформировался собственный успешный ИТ-продукт с привлеченными 10-15 тыс. пользователей, при этом они не тратили на продвижение свои средства, такая ситуация вообще уникальна для рынка приложений. Еще более ценно, что полученный опыт легко может быть трансформирован при реализации других бизнес-идей. Хотя платформа мини-приложений и задает стандарты в технологической части, она не ограничивает продуктовые направления, что позволяет использовать ее даже deep tech проектам. А те команды, которые не просто слушали менторов, но сумели реально их услышать и применить полученные знания на практике - стали финалистами и получили еще и неплохое денежное поощрение, войдя в пятерку лидеров. Кроме того, трем стартапам предоставлена возможность претендовать на целевую поддержку от “Сколково”, так называемые гранты на доращивание».

Евгения Зибарева, директор по развитию бизнеса «Вконтакте»: ⁠ «Программа VK Start Apps логично следует нашей миссии — давать пользователям возможности реализовывать их задачи «Вконтакте». Мы уже давно не просто соцсеть: «Вконтакте» можно найти и развлекательный контент, и быстрые ответы на ЖКХ-вопросы, и учить ребенка, и заботиться о здоровье. За три месяца в каталоге сервисов появились проекты из MedTech, EdTech, дополненной реальности, HoReCa. Они уже часть социальной сети. С помощью грантов на продвижение и обучающих программ каждый из них найдет свою аудиторию «Вконтакте»».

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Финалистами VK Start Apps стали 18 проектов, среди которых семь резидентов «Сколково»: Rent in Hand — сервис для бизнесов, которые занимаются прокатом и арендой любого оборудования (резидент «Сколково»); Scanderm — подбирает персональные витамины, косметику и бьюти-услуги. Искусственный интеллект обрабатывает фото и анализирует проблемы кожи, ногтей и волос (резидент «Сколково»); BTrace — сервис от компании AML Crypto, который позволяет в один клик проверить криптоадрес на связь с «грязными» средствами и получить аналитический отчет (резидент «Сколково»); Arbooz — программа лояльности для бизнеса с игровыми AR-механиками в дополненной реальности (резидент «Сколково»); Dom24x7 — сервис для общения соседей друг с другом. Пригодится, чтобы вместе решать жилищные вопросы и управлять многоквартирным домом или поселком (резидент «Сколково»); FlyFlat — сервис, объединяющий нейросети для создания интерьера квартиры за две минуты ИИ определяет мебель и декор, предлагая клиентам наиболее выгодные предложения для покупки (резидент «Сколково»); Lilu — оценивает разговорный английский. Работает на основе проприетарной технологии распознавания речи, которая создана с помощью модели машинного обучения (резидент «Сколково»); LETIT — оцифровывает и возвращает гостей ресторанов с помощью рассылок, сарафанного радио и игровых механик; M3.SALE — B2C/B2B-стартап, агрегатор скидок и специальных предложений для DIY-товаров с реальными планировками квартир; Sheep Royale 2 — гиперказуальная PvP-игра. Цель: вытолкать бревно на сторону противника с помощью колоды игровых карт; «Мит» — позволяет назначать встречи, составлять гибкий график приема лидов, собирать масштабные мероприятия с выгрузкой аналитики и базы клиентов; LifeCare — помогает контролировать прием лекарств и мониторить состояние здоровья семьи. Мини-приложение связано с умной таблетницей, есть функция автоматического дозвона; Easy — знакомит школьников с современными профессиями; «Турикс» — сервис для проведения киберспортивных турниров; «Сусанин» — сервис для гидов и туристов; MotherFit — гимнастика для беременных; Insomnia — генерация изображений из текста, изображений, добавление движения в изображения, генерация гифок; Conspecto — конвертирует аудио и видео в текст, субтитры или конспект с помощью самой совершенной на сегодняшний день модели искусственного интеллекта.

Все команды, вышедшие в финал программы VK Start Apps, попали в список официальных подрядчиков «Вконтакте». Это дает им возможность получать заказы на создание сервисов и вести полноценную работу над спецпроектами.

* Специальный грант для выпускников корпоративных акселерационных программ («Мини-грант на доращивание»): программа финансовой поддержки для победителей акселераторов, организованных с участием «Сколково». При соблюдении регуляторных процедур программа позволяет получить до 7 млн руб. (без учета софинансирования) на доведение технологического решения до стадии готовности к внедрению у корпораций. Срок предоставления гранта — 12 месяцев. Внебюджетное софинансирование — не менее 15% или 25% от стоимости проекта.

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