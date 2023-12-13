AMD встроила в свои новейшие чипы хитрые предохранители, перегорающие при разгоне процессора

AMD утверждает, что в ее новых чипах Threadripper 7000 есть встроенные предохранители, которые срабатывают при попытке искусственного завышения их производительности. Они становятся маркером того, что CPU работал на износ, но пока не являются причиной снятия таких чипов с гарантии.

Оверклокинг AMD не по душе

В новых процессорах AMD Threadripper 7000 с архитектурой Zen 4, по заверениям самой AMD, есть скрытые предохранители, которые перегорают, если попытаться подвергнуть чипы разгону. Как пишет Tom’s Hardware, выгорание предохранителя не влияет на работу CPU и пока не приводит к потере гарантии на него.

Другими словами, сработавший предохранитель внутри процессора – это пока лишь индикатор того, что владелец чипа заставлял его работать на нештатных частотах, превышающих максимально допустимые производителем.

О том, что факт наличия сгоревшего предохранителя внутри чипов Threadripper 7000 не влечет за собой отказ в гарантии, изданию сообщили непосредственно представители AMD. «Чтобы внести ясность: перегорание этого предохранителя не лишает вас гарантии. Утверждения о том, что включение функции разгона/перенапряжения «аннулирует» гарантию на процессор, не соответствуют действительности, – говорится в официальном комментарии AMD. – Согласно стандартным условиям продажи AMD, гарантия исключает любой ущерб, возникший в результате разгона или перенапряжения процессора. Однако другие, не связанные с этим проблемы, по-прежнему могут претендовать на гарантийный ремонт/замену».

Очень тонкая грань

Согласно тому, о чем говорили представители AMD, компания примет по гарантии процессор со сгоревшим предохранителем. Однако если в результате дефектовки эксперты выяснят, что он вышел из строя именно в результате оверклокинга, AMD в гарантии тут же откажет, и решение финансовой стороны ремонта сломавшегося чипа или замены его на новый целиком и полностью ляжет на плечи его владельца.

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Другими словами, если потребитель купил один из процессоров Threadripper 7000, попробовал его разогнать, после чего внутри сгорел предохранитель, а затем вернул все параметры к стоковым значениям, но через некоторое время все равно столкнулся с поломкой CPU, доказать AMD свою правоту будет непросто. К тому же, как пишет Tom’s Hardware, AMD намеренно не вдается в подробности, как именно она определяет, что процессор вышел из строя именно по причине разгона, а не вследствие каких-либо иных причин.

AMD сама себе противоречит

Премьера процессоров Threadripper 7000, а также серии 7000 Pro, предназначенных для высокопроизводительных рабочих станций, состоялась в октябре 2023 г. В Pro-серии флагманом является чип 7995WX с 96 ядрами и 192 потоками, работающий на частоте от 2,5 до 5,1 ГГц. Всего в линейке шесть процессоров с количеством ядер от 12 до 96 – по заверениям AMD, все они стали на 13% быстрее своих предшественников из серии 5000 Pro.

Линейка настольных процессоров Ryzen Threadripper 7000 состоит из моделей 7960X, 7970X и 7980X с ядрами от 24 до 64 и потоками от 48 до 128.

Абсолютно все новые Threadripper 7000, и обычные, и Pro, официально одобрены AMD для оверклокинга. Более того, даже в рекламных материалах посвященных этим чипам, открыто говорится про возможность разгона. В связи с этим остается загадкой, зачем в процессорах, которые официально разрешено «гнать», стоит аппаратная защита от этого.

Исключение в данном случае составляют только чипы Threadripper 7000 и 7000 Pro, предназначенные для OEM-производителей, которые будут устанавливать их в готовые рабочие станции в заводских условиях. Поэтому официально можно разгонять только процессоры, продающиеся отдельно для последующей самостоятельной сборки ПК силами пользователей, пишет Tom’s Hardware.

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Нельзя исключать, что предохранители внутри процессоров Threadripper 7000, перегорающие при их разгоне – это своего рода защита именно для их OEM-версий. Но AMD не подтверждает это, хотя и не отрицает.

Пока неизвестно, решится ли AMD на интеграцию таких предохранителей в будущие процессоры Ryzen, предназначенные для обычных пользователей и для использования в обычных настольных ПК и ноутбуках. Эксперты Tom’s Hardware уверены, что в ныне доступных на рынке моделях такая защита от разгона не предусмотрена.

Intel, к слову, не проронила ни единого слова в отношении новшества AMD, а ведь у нее есть процессоры Core i9 Extreme Edition, являющиеся прямыми конкурентами AMD Threadripper. Не исключено, что подобные решения или уже скрыты внутри них, или совсем скоро будут добавлены.