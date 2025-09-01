Тонущая Intel запатентовала новый формат процессорных «супер ядер». Он вернет ее на годы назад

Intel разработала так называемые «супер ядра» – технологию, которая позволяет программно объединять два процессорных ядра (и даже больше) в одно с целью увеличения их производительности. Она уже получила патент на свое изобретение, вот только пройдут годы, пока свет увидят первые процессоры с супер ядрами внутри. Новые процессоры с супер ядрами перестанут быть гибридными – Intel оставит в них только энергоэффективные ядра и уберет производительные.

Лучше меньше, да лучше

Компания Intel разработала технологию виртуального уменьшения количества ядер в своих процессорах. Она получила название «Супер ядра» (Super Cores), и суть ее заключается в программном объединении двух и более физических ядер в одно виртуальное (логическое) с целью повышения производительности, пишет портал IT Home.

Иными словами, программы станут «видеть» меньшее количество ядер в процессоре, но те, что будут доступны им, будут выдавать большую производительность, чем несколько ядер по отдельности.

Intel поспешила зарегистрировать свое изобретение на свое же имя, пока его не подсмотрели конкуренты. К моменту выхода материала она располагала патентом на технологию, которую назвала «Программно-определяемые супер ядра» (Software defined super cores, SDC). Номер патента – EP4579444A1.

Патент Intel

Заявку на регистрацию патента Intel подала в конце ноября 2024 г., и лишь в начале июля 2025 г. она была одобрена. Известно о существовании у Intel такой разработке благодаря пользователям Reddit, обнаружившим патент, уточняет IT Home.

Для чего все это

Задумка Intel заключается в предоставлении большей производительности задачам, которым для выполнения не требуется многоядерность или многопоточность. За счет виртуального объединения нескольких ядер в одно процессор сможет предоставить таким программам большую производительность, но при этом без повышения тактовой частоты и без скачка потребления энергии.

Intel Упрощенный принцип работы супер ядер

Последнее совершенно не актуально для настольных ПК и серверов, но очень пригодилось бы в ноутбуках, где любой всплеск потребления энергии грозит более быстрой разрядкой аккумулятора. По всей вероятности, Intel целится именно в мобильные ПК, разрабатывая свои супер ядра. Также новая технология может пригодиться в старых программах, не очень хорошо умеющих работать с многоядерными процессорами, и современных видеоиграх.

Откат на годы назад

Как пишет IT Home, ждать первых процессоров с супер ядрами, вероятнее всего, придется как минимум до 2028 г., то есть около двух с половиной лет. На этот год предварительно запланирован релиз пользовательских процессоров поколения Titan Lake, в котором Intel может отказаться от того единственного, что роднит некоторые ее современные чипы с процессорами на архитектуре ARM. Последние, как известно, почти во всем лучше нынешних решений Intel на архитектуре х86.

Речь про несколько типов ядер в одном процессоре. Все нынешние ARM-чипы имеют минимум два кластера ядер, а то и больше – в одном располагаются самые производительные, но прожорливые, в другом находятся менее мощные, но более энергоэффективные ядра.

Intel Новые чипы Intel с супер ядрами не будут гибридными, прямо как Core 11 поколения родом из 2020 года

За счет такой компоновки ARM-процессоры могут регулировать уровень своего потребления энергии, исходя из потребностей работающих в данный момент программ, и тем самым экономить заряд аккумулятора. Intel впервые в своей истории, тянущейся с 1968 г., пришла к этому лишь в конце 2021 г., выпустив процессоры Alder Lake. К тому времени первым серийным гибридным ARM-процессорам было больше пяти лет.

Как пишет IT Home, в процессорах Titan Lake от гибридности не останется и следа, как и высокопроизводительных ядер. На своем месте исключительно энергоэффективные ядра – их-то Intel и будет объединять в супер ядра. Таким образом, Intel вернется в свое же давнее прошлое, когда она выпускала процессоры исключительно с одним типом ядер.

Игра стоит свеч?

К началу осени 2025 г. у Intel было весьма шаткое финансовое положение. Компания погрязла в убытках настолько, что в нее вложилась администрация Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) с целью ее спасения. Власти купили 10% Intel, что превратило ее из частной организации в компанию с госучастием.

Также на долю в Intel претендует Softbank – японский холдинг, ныне владеющий компанией ARM, той самой, которая развивает одноименную процессорную архитектуру.

Современные процессоры Intel сильно отстают по своим возможностям от чипов компании AMD, которая, как и Intel, делает ставку на архитектуру х86. А тот факт, что они до сих пор выпускаются по техпроцессу 10 нм против 5 и 4 нм у нынешних AMD Ryzen, явно не делает их привлекательными в глазах потенциальных покупателей.

У компании есть техпроцесс 18А, якобы 1,8-нанометровый, но толку от него пока почти нет на фоне зашкаливающего объема брака при производстве. Пока нельзя сказать, смогут ли супер ядра в ее процессорах сделать Intel снова великой.