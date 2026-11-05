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Индексная книга (каталог) CNews*
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Богданова Елена

СОБЫТИЯ


05.11.2026 BPMSoft и САФУ договорились о сотрудничестве в сфере ИТ-образования 1
02.02.2007 Госсайты хранят тайны 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Богданова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5495 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 96 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 601 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5009 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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