«Телфин» представил решение для контроля работы агрегаторов и маркетплейсов с клиентами

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» представил решение для агрегатора строительной техники «Федон». Благодаря организации единой коммуникационной платформы поставщики оборудования и конечные пользователи получают связь, а компания «Федон» контролирует процесс ведения переговоров. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Приложение «Федон» появилось в AppStore и Play Market в июне 2022 г. Оно позволяет взять в аренду любую строительную технику по фиксированной стоимости. Принцип работы схож со всеми известными сервисами такси, только в этом случае - для спецтехники.

Для повышения качества обслуживания пользователей приложения и мониторинга работы поставщиков строительной техники была организована единая коммуникационная платформа на базе АТС «Телфин.офис». Для реализации кастомного решения команда разработчиков «Телфин» интегрировала базовые сервисы виртуальной АТС с возможностью умной маршрутизации звонков для автоматического соединения клиентов с подрядчиками.

«Мы долго искали компанию, которая могла бы удовлетворить нашу потребность в бизнес-телефонии. Многие игроки телеком-рынка отказались реализовать наш запрос, но именно команда разработчиков «Телфин» создала специальное решение в рамках своей виртуальной АТС, которое помогло нам обеспечить нужные каналы связи. С помощью единой сети мы соединяем заказчиков с исполнителями, при этом контролируя выполнение всех договоренностей», — сказал Микаел Афян, сооснователь компании «Федон».

Благодаря технической доработке сервисов «Телфин» при заказе спецтехники на онлайн-платформе происходит автоматическое соединение заказчика с ближайшим исполнителем. При этом все записи телефонных звонков автоматически фиксируются в виртуальной АТС «Телфин.офис» и отправляются в группу клиентской поддержки «Федон» для дальнейшего анализа. Специально для хранения аудиосообщений компания подключила облачное хранилище на 50 ГБ (500 тыс. минут). Теперь единая коммуникационная платформа встроена в бизнес-процессы компании «Федон».

«Наши клиенты часто нуждаются в индивидуальных кастомных решениях. Мы всегда рады разрабатывать такие уникальные сервисы, а на базе многих из них создавать новую функциональность АТС, востребованную бизнесом. Любая организация может отправить запрос в нашу службу технической поддержки для доработки необходимых телеком-сервисов в соответствии с техническими особенностями и возможностями ИТ-инфраструктуры компании. Мы всегда идем навстречу нашим клиентам и подходим индивидуально к решению каждой конкретной бизнес-задачи», - сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

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Для оказания качественной технической поддержки пользователей приложения компания «Федон» дополнительно подключила для связи многоканальные телефонные номера Москвы, а также виртуальные мобильные Санкт-Петербурга с функцией SMS-оповещения. В планах компании переход на персонализированное общение с постоянными клиентами и индивидуальное обслуживание в соответствии с ранее озвученными пожеланиями заказчиков оборудования и спецтехники.

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«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.jфис», программный телефон «Телфин.cофтфон». По данным CNews, «Телфин» входит в топ-5 провайдеров IP-телефонии 2022.