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«Телфин» интегрировал Yandex SpeechSense в свои бизнес-процессы

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» интегрировал Yandex SpeechSeense в работу собственного отдела сопровождения и продаж. Полученный опыт тестирования технологии Yandex SpeechSeense позволяет компании на правах партнера предлагать аналитический сервис от Yandex собственным заказчикам. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

«Телфин» применил технологию искусственного интеллекта Yandex SpeechSeense в собственном бизнесе, чтобы повысить уровень качества обслуживания действующих клиентов. Звонки в отделы сопровождения, поддержки и продаж «Телфин» обрабатываются через аналитический сервис Yandex SpeechSeense. Технология искусственного интеллекта позволяет анализировать каждый звонок по различным параметрам: решение вопроса клиента, польза и актуальность информации оператора, вплоть до степени эмпатии менеджера во время разговора.

В качестве источника данных сервис использует записанный звонок с клиентом — Yandex SpeechSeense перерабатывает информацию в текст и анализирует данные по заданным параметрам. Кроме того, Yandex SpeechSeense с применением GPT проводит анализ диалогов, определяя темы и причины обсуждений, а также формируя резюме разговоров.

Аналитический сервис Yandex SpeechSeense дает каждому обращению оценку и распределяет их по группам или нейро-параметрам. Среди возможных параметров для отслеживания — темы диалогов, причины звонка, например, запрос на выставление счета, жалобы и недовольства и т.д. Кроме того, система позволяет видеть данные как по отдельным менеджерам, так и по всему отделу комплексно по указанным нейро-параметрам.

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Аналитический сервис Yandex SpeechSeense обрабатывает большие объемы данных и, используя конструктор тегов, предоставляет глубокую аналитику о звонках. В результате сотрудники и руководители «Телфин» получают возможность видеть скрытые закономерности и тенденции, выявлять важные детали разговоров, контролировать зависимые события и принимать стратегические бизнес-решения.

«Мы всегда с интересом отслеживаем изменения и технологические разработки на рынке, внедряем и тестируем новые решения в собственном бизнесе. Этот подход позволяет нам глубже понимать цели заказчиков при создании продуктов в будущем. Интеграция Yandex SpeechSeense — это как раз пример использования высокотехнологичного продукта и получения клиентского опыта, который позволяет нам предлагать его и своим заказчикам», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

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