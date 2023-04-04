«Телфин» расширяет географию присутствия в Северо-Кавказском федеральном округе

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширил свое присутствие в Северо-Кавказском федеральном округе за счет подключения прямых телефонных номеров Махачкалы в коде +7 872. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Махачкала стала еще одним городом в Северо-Кавказском федеральном округе, виртуальные номера которого доступны для подключения в «Телфин». Компания охватывает все районы города.

Номера телефонов Махачкалы являются многоканальными, что позволяет клиентам компании дозвониться до абонента практически всегда. Помимо прочего, подключившие услугу платят только за исходящие вызовы, а все входящие являются бесплатными. Кроме того, номер региона не привязан к адресу компании и местоположению абонентов, что дает возможность подключить его не только жителям города, но и другим физическим и юридическим лицам.

Также клиент может выбрать специальную категорию номера при подключении виртуальной телефонии среди платиновых, золотых, серебряных и бронзовых вариантов.

«Для любой компании крайне важно расширять свое присутствие на рынке, особенно в такой большой стране, как Россия. «Телфин» позволяет это сделать, предоставляя услуги по подключению номеров во многих регионах нашей страны. Это, несомненно, повышает уровень доверия наших клиентов к их бизнесу непосредственно в городе, в котором они работают. При этом от организаций не требуется больших затрат - благодаря IP-телефонии они могут осуществлять бизнес-процессы удаленно», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

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«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.Офис», программный телефон «Телфин.Cофтфон». По данным CNews, «Телфин» входит в топ-5 провайдеров IP-телефонии 2022.