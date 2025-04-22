Обновлена интеграция сервисов «Телфин» и «Мегаплан»

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет функциональные возможности интеграции виртуальной АТС и CRM «Мегаплан». Теперь всем пользователям интеграции доступна функция отслеживания пропущенных звонков, что позволяет повысить продажи и уровень удовлетворенности клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Интеграция виртуальной АТС «Телфин.Офис» и системы «Мегаплан» — это готовое программное решение компании «Телфин». Пользователям доступны такие возможности, как звонок по клику прямо из CRM, моментальный перевод вызова на персонального менеджера и предварительное информирование о том, кто из клиентов звонит.

В личном кабинете «Мегаплан» фиксируются все звонки клиентов: ведется статистика обращений и запись телефонных разговоров, которые сохраняются и доступны к прослушиванию в любой момент. Вся информация по звонкам хранится в карточках клиентов, что обеспечивает ведение единой истории сотрудничества с каждой отдельной компанией.

Также в CRM «Мегаплан» хранятся данные обо всех вызовах: входящие и исходящие, принятые и даже пропущенные. Система автоматически создает контакты для новых звонков и ставит задачу на перезвон, если вызов по какой-либо причине не был принят. Все контакты, которые создаются сотрудниками компании, помечаются специальным тегом.

«Благодаря широким возможностям онлайн-системы автоматизации бизнеса «Мегаплан» и нашей виртуальной АТС пользователям интеграции удается на 100% исключить потерю любой информации о клиентах. Ведется полная история сотрудничества, есть напоминания о содержании разговоров. Также пользователям доступна возможность расшифровки звонков и их перевод в текст для дальнейшего анализа с помощью искусственного интеллекта и нейросетей», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

В планах компаний «Телфин» и «Мегаплан» добавить мессенджеры в интеграцию виртуальной АТС «Телфин.Офис» и CRM. Данная функция позволит пользователям данных бизнес-приложений оптимизировать общение с клиентами и вести непрерывные коммуникации в рамках одного окна прямо из системы «Мегаплан».