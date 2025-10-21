Разделы

«Телфин» и «Центр Возврата страховых услуг» повышают доверие клиентов с помощью технологии маркировки звонков

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» и «Центр Возврата страховых услуг», участник рынка юридических услуг по защите прав потребителей в финансовой сфере, объявляют о внедрении технологии маркировки звонков, которая позволила решить проблему с низким уровнем доверия при дистанционной работе и значительно повысить эффективность коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

«Центр Возврата страховых услуг» (ООО «ДРС-Групп») — это юридическая компания, специализирующаяся на защите прав потребителей финансовых услуг и возврате страховых премий. «Центр Возврата страховых услуг» столкнулся с серьезной проблемой: участились случаи деятельности недобросовестных конкурентов и мошенников, которые вводят клиентов в заблуждение, представляясь сотрудниками известных и честных компаний на первых этапах переговоров.

«В рамках проекта перед нами стояла задача гарантировать идентификацию компании еще до того, как клиент возьмет трубку, — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин». — Мы помогли нашим партнерам быстро и удобно пройти необходимые процедуры верификации у всех крупных операторов сотовой связи. В результате, когда специалисты «Центра Возврата страховых услуг» звонят клиенту, на экране его телефона рядом с номером отображается официальная этикетка с названием компании — «ООО ДРС-Групп».

Внедрение маркировки звонков от «Телфин» позволило «Центру Возврата страховых услуг» не только решить вопрос доверия, но и вывести клиентский сервис на новый уровень. Количество негативных реакций, обусловленных недоверием и опасениями мошенничества сократилось до минимума. Число успешных дозвонов выросло на 50%. Клиенты теперь точно уверены, что общаются с компанией, чья репутация подтверждена рекомендациями близких и сотнями отзывов. Проблема с блокировкой номеров операторами связи была также полностью решена.

«Маркировка звонков на 100% оправдала наши ожидания, — сказал Алексей Рылов, управляющий отделом по работе с клиентами «Центра Возврата страховых услуг». — Самое главное — нам благодарны наши клиенты. Они ценят не только результат нашей работы по возврату средств, но и комфорт, и безопасность на каждом этапе взаимодействия. Маркировка звонков стала для нас тем недостающим звеном, которое полностью закрыло вопрос доверия при дистанционной работе».

