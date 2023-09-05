Разделы

Телеком
|

Клиенты «Телфин» переходят на городские телефонные номера и сокращают расходы на связь на 35%

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» модернизирует телефонную сеть компании «Вентиннова», современного российского производителя и поставщика оборудования для систем вентиляции и кондиционирования воздуха, и оптимизирует расходы на связь на 35%.

«Вентиннова» является производителем, сертифицированным дистрибьютором и дилером разработчиков систем вентиляции и кондиционирования воздуха в России и дружественных странах. Для повышения качества обслуживания и уровня сервиса компания обновила корпоративную телефонную сеть и внедрила решения по виртуальной телефонии. Теперь коммуникации с клиентами ведутся на базе единой платформы «Телфин».

АТС «Телфин.офис» обеспечивает бесперебойный прием звонков по нескольким линиям, что позволяет компании не пропускать входящие обращения клиентов и партнеров. В случае отсутствия в офисе благодаря переадресации сотрудники удаленно обрабатывают звонки с мобильных телефонов. Таким образом компания обрабатывает до 95% всех обращений заказчиков.

«Виртуальная телефонная станция помогла повысить скорость обработки коммуникаций и, что особенно важно, увеличить мобильность сотрудников. Теперь мы работаем всегда и везде, даже находясь в командировке или отпуске, в России и за рубежом. В поездках не всегда есть интернет, а благодаря переадресации можно принимать звонки с мобильного телефона даже по сотовой связи», — сказал Александр Ведищев, директор по развитию «Вентиннова».

Компания проанализировала обращения клиентов по территориальному признаку и остановилась на номерах регионов наибольшего сосредоточения клиентов. Был подключен единый городской номер, что позволило оптимизировать бюджет и снизить расходы на связь на 35%. Кроме обработки входящих звонков, виртуальный номер Москвы еще используется и для активных продаж. В данном сегменте экономики цикл продаж может занимать долгое время и проходить через несколько этапов общения, а коммуникации носят более персонализированный характер, поэтому сотрудники, как правило, переходят на свои мобильные телефоны.

«Все договоренности, которые достигнуты с клиентами и партнерами в рамках телефонных переговоров по мобильным или городским номерам, автоматически фиксируются в виртуальной АТС. Готовая интеграция с системой «Мегаплан», которой сейчас пользуются сотрудники «Вентиннова», позволяет фиксировать все данные в CRM и вести всю историю сотрудничества в одном месте. Таким образом, компания может управлять продажами, контролируя исполнение сроков задач», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

В планах компании «Вентиннова» существенно расширить многоканальность рабочей АТС и масштабировать корпоративную телефонную сеть за счет включения отдела клиентского сервиса и технической поддержки. Для оптимизации работы административного отдела планируется подключение виртуального секретаря или голосового робота.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023

МТС специально для народа выпускает цифровые облигации на 3 миллиарда

Власти заплатят «Ростелекому» 4 миллиарда за подключение ЛНР и ДНР, Херсона и Запорожья к госуслугам

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября

Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября

Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-мойщики окон 2023: выбор ZOOM

Самые неожиданные решения, которые помогут в учебе: выбор ZOOM

Самые эргономичные рюкзаки для школьников и студентов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих
Показать еще