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«Росэлектроника» разработала прибор для измерения сопротивления

Техника

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» объявил о создании самого точного отечественного тераомметра для проверки качества электронных компонентов. Прибор успешно прошел испытания на подтверждение метрологических характеристик, которые соответствуют второму разряду по государственной поверочной схеме для средств измерения сопротивления.

Новая аппаратура предназначена для проведения измерительных и поверочных работ в центрах стандартизации и метрологии.

Тераомметр представляет собой переносной блок, на лицевой панели которого расположен сенсорный дисплей для управления режимами работы и отображения результатов измерений. Принцип действия прибора основан на методе вольтметра – амперметра: устройство измеряет напряжение и ток в цепи, а затем рассчитывает сопротивление по закону Ома. Предельное значение измеряемых сопротивлений аппаратуры достигает 1012 Ом, а значение испытательных напряжений составляет 1-10 В, 50 В, 100 В и 500 В.

Прибор создан и выпускается НИИЭМП (входит в «Росэлектронику»). Предприятие является единственным предприятием в России и СНГ по разработке и производству вакуумных высокочастотных коммутирующих устройств и вакуумных конденсаторов.

«НИИЭМП разработал измеритель высокоомного сопротивления около года назад, совокупная стоимость поставленных приборов уже превысила 10 млн руб. По запросу наших заказчиков мы улучшили метрологические характеристики тераомметра и в 2021 г. начнем поставлять прибор с более высоким классом точности. Совокупный объем отечественного рынка тераомметров, по нашим оценкам, составляет 60 млн руб.», – сказал генеральный директор НИИЭМП Александр Акимов.

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