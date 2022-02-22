«Аэродиск» и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, и компания «Ред софт», производитель и правообладатель операционной системы «Ред ОС», подтвердили совместимость своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Аэродиска»

По итогам испытаний подтверждена полная совместимость линеек СХД Aerodisk Engine и «Аэродиск Восток», а также систем виртуализации «Аэродиск» vAIR и «Аэродиск Аист» с операционной системой «Ред ОС».

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

СХД компании «Аэродиск» — системы хранения данных российской разработки, которые строятся либо на базе ЦПУ стандартной архитектуры (Aerodisk Engine), либо на процессорах «Эльбрус» («Аэродиск Восток»). Обе линейки работают на ПО Aerodisk A-Core («умные» авто-снэпшоты, репликация, «тонкие тома», профили для приложений, файловый и блочный доступ, компрессия и дедупликация). Все программные компоненты решений «Аэродиск» также зарегистрированы в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№8787).

«Успешное завершение проекта поможет нам совместными усилиями решать задачи заказчиков по переходу на отечественные сертифицированные операционные системы с других Linux-систем и уход от ОС семейства Windows. Помимо этого, совместимость наших продуктов с «Ред ОС» также обеспечит простой переход с проприетарных гипервизоров (VMware, Microsoft и т.д.) на отечественные решения», – отметил генеральный директор «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

Облачные хранилища получили трехуровневую защиту от вымогателей Облака

«Внедрение отечественных операционных систем, систем хранения данных (СХД) и виртуализация различных компонентов ИТ-инфраструктуры — важные задачи в процессе цифровизации КИИ. Наше совместное с “Аэродиск” решение позволит заказчикам из важнейших для государства отраслей не только снизить стоимость содержания ИТ-инфраструктуры, но и защитить данные», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

О компании «Аэродиск»

«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 г. Программное обеспечение компании «Аэродиск» находится в реестре отечественного ПО Минкомсвязи (Минцифры) с 2017 г.