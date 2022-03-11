Разделы

ПО Софт Интеграция Техника
|

«Аэродиск» завершила разработку ПАК Machine-V

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, сообщают о выпуске нового программно-аппаратного комплекса «Аэродиск» Machine-V. Об этом CNews сообщили представители компании «Аэродиск».

Сегодня в России остро назрела необходимость решения целого комплекса ИТ-задач. На уровне инфраструктуры существует множество вызовов, затрагивающих аппаратное обеспечение, ПО для виртуализации, создание архитектур, соответствующих требованиям регулятора в сфере ИБ, а также требованиям импортозамещения.

Сроки выполнения работ по данному направлению стремительно сокращаются с учетом глобальных вызовов и новых реалий, воздействующих на экономику в целом и ИТ-отрасль в частности.

В этих условиях возникает сложность с подбором продуктов в состав конечного ИТ-решения: многие компании на рынке не осведомлены о наличии и возможностях российских СХД, серверов и ПО для виртуализации.

При создании ПАК «Аэродиск» Machine-V была поставлена задача разработать готовый инфраструктурный элемент, на основе которого можно строить на 100% российскую ИТ-инфраструктуру, получать качественную поддержку от одного вендора и сосредоточится на непосредственных бизнес-задачах.

«Выпуск новинки в формате ПАК знаменует собой наступление нового этапа взросления отечественной ИТ-отрасли. Продукт является суммой компетенций нашей компании и ее партнеров. В нем сосредоточено все лучшее из направлений разработки серверов, СХД и инструментов виртуализации, а также разработки партнеров - бэкап-инструменты и решения, выполняющие требования КИИ и ФСТЭК. Все эти элементы доступны теперь в своего рода «строительном ИТ-блоке», удобном в дальнейшей техподдержке и масштабировании», – сказал генеральный директор компании Вячеслав Володкович.

«Аэродиск» Machine-V поставляется с предустановленной российской системой виртуализации АИСТ или гиперконвергентой системой vAIR, системой резервного копирования RuBackup и сертифицированной ФСТЭК системы защиты информации «Аккорд».

Опционально к системе поставляются сертифицированные ФСТЭК России средства защиты информации Аккорд-МКТ и Аккорд-KVM, предназначенные для использования в значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) 1 категории значимости, в государственных информационных системах (ГИС) 1 класса защищенности и в информационных системах персональных данных (ИСПДн) при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных.

Тимур Зиннятуллин, Angara Security: Развитие коммерческого SOC — это дорога без конца
Безопасность

Пользователей решения помимо повышения качества технической поддержки серверов и ПО виртуализации также ждет упрощение закупочных процедур: все ПО и железо производится в России и входит в Реестры Минпромторга и Минцифры.

Это полностью российское решение, отвечающее всем требованиям импортозамещения, что страхует пользователей от любых санкционных рисков в любых регионах России.

Продажи ПАК «Аэродиск» Machine-V стартуют с апреля 2022 г.

***

Игорь Якимов, «Т Плюс»: Мы в начале масштабной роботизации
Интеграция

«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 г.

Программное обеспечение компании «Аэродиск» находится в реестре отечественного ПО Минкомсвязи (Минцифры) с 2017 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупнейший госзаказчик «железа» на «Эльбрусах» решил, что лучше всех знает цены, и остался без серверов

Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта

Власти запретили вывозить из России компьютеры и смартфоны

РЖД построят ИТ-систему контроля собственного импортозамещения

Началось создание российской САПР высшей сложности — для проектирования кораблей

Отечественный разработчик предлагает бесплатно попробовать российский аналог Trello и Jira

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука HONOR MagicBook 16: высокая производительность в компактном корпусе

Лучшие VPN для Facebook и заблокированных сайтов: выбор ZOOM

Как оцифровать виниловые пластинки в домашних условиях: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Новый фотонный радар способен отследить даже бабочку

Окаменелость возрастом 1,5 миллиона лет перечеркивает гипотезу африканского происхождения человека

Планетарный разум вполне реален, но Земля еще не «доросла»
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022