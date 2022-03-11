«Аэродиск» завершила разработку ПАК Machine-V

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, сообщают о выпуске нового программно-аппаратного комплекса «Аэродиск» Machine-V. Об этом CNews сообщили представители компании «Аэродиск».

Сегодня в России остро назрела необходимость решения целого комплекса ИТ-задач. На уровне инфраструктуры существует множество вызовов, затрагивающих аппаратное обеспечение, ПО для виртуализации, создание архитектур, соответствующих требованиям регулятора в сфере ИБ, а также требованиям импортозамещения.

Сроки выполнения работ по данному направлению стремительно сокращаются с учетом глобальных вызовов и новых реалий, воздействующих на экономику в целом и ИТ-отрасль в частности.

В этих условиях возникает сложность с подбором продуктов в состав конечного ИТ-решения: многие компании на рынке не осведомлены о наличии и возможностях российских СХД, серверов и ПО для виртуализации.

При создании ПАК «Аэродиск» Machine-V была поставлена задача разработать готовый инфраструктурный элемент, на основе которого можно строить на 100% российскую ИТ-инфраструктуру, получать качественную поддержку от одного вендора и сосредоточится на непосредственных бизнес-задачах.

«Выпуск новинки в формате ПАК знаменует собой наступление нового этапа взросления отечественной ИТ-отрасли. Продукт является суммой компетенций нашей компании и ее партнеров. В нем сосредоточено все лучшее из направлений разработки серверов, СХД и инструментов виртуализации, а также разработки партнеров - бэкап-инструменты и решения, выполняющие требования КИИ и ФСТЭК. Все эти элементы доступны теперь в своего рода «строительном ИТ-блоке», удобном в дальнейшей техподдержке и масштабировании», – сказал генеральный директор компании Вячеслав Володкович.

«Аэродиск» Machine-V поставляется с предустановленной российской системой виртуализации АИСТ или гиперконвергентой системой vAIR, системой резервного копирования RuBackup и сертифицированной ФСТЭК системы защиты информации «Аккорд».

Опционально к системе поставляются сертифицированные ФСТЭК России средства защиты информации Аккорд-МКТ и Аккорд-KVM, предназначенные для использования в значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) 1 категории значимости, в государственных информационных системах (ГИС) 1 класса защищенности и в информационных системах персональных данных (ИСПДн) при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных.

Тимур Зиннятуллин, Angara Security: Развитие коммерческого SOC — это дорога без конца Безопасность

Пользователей решения помимо повышения качества технической поддержки серверов и ПО виртуализации также ждет упрощение закупочных процедур: все ПО и железо производится в России и входит в Реестры Минпромторга и Минцифры.

Это полностью российское решение, отвечающее всем требованиям импортозамещения, что страхует пользователей от любых санкционных рисков в любых регионах России.

Продажи ПАК «Аэродиск» Machine-V стартуют с апреля 2022 г.

***

Игорь Якимов, «Т Плюс»: Мы в начале масштабной роботизации Интеграция

«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 г.

Программное обеспечение компании «Аэродиск» находится в реестре отечественного ПО Минкомсвязи (Минцифры) с 2017 г.