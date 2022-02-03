Выручка «Аэродиска» составила 612 млн рублей по итогам 2021 года

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, подвела итоги года.

По итогам 2021 г. объём выручки компании «Аэродиск» составил 612 млн рублей. Основная часть продаж пришлась на СХД «Aerodisk Восток» и Aerodisk Engine — корпоративные системы хранения данных Enterprise-уровня. В целом за 2021 г. компания ввела в эксплуатацию 110 систем. Таким образом, на данный момент по всей России установлено и работает более 500 СХД производства компании.

Из знаковых моментов в деятельности компании за указанный период можно выделить выпуск собственной линейки серверов «Фотон» и запуск их продаж. Это первое решение компании данного класса, полностью разработанное и произведенное в России.

Модели серверов Aerodisk Machine 1U и Aerodisk Machine 2U также были внесены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга.

В 2021 г. была завершена разработка российской системы виртуализации «Аист», старт активных продаж которой запланирован на 2022 г. Гиперконвергентная система Aerodisk vAIR и система виртуализации «Аэродиск Аист» прошли апгрейд согласно требованиям ФСТЭК для аттестации ГИС 1 класса, ИСПДН до уровня защищенности 1 и критической информационной инфраструктуры (КИИ) любых классов.

Заказчики получили возможность использовать мощные и современные гиперконвергентные системы отечественной разработки для работы с критической информационной инфраструктурой.

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Компания утвердила планы дальнейшего развития одной из флагманских линеек своих СХД – «Аэродиск Восток», которая в 2022 г. будет расширена за счет моделей на процессорах «Байкал» и «Эльбрус».

Вместе с компанией «Киберпротект», технологическим партнером Acronis, проведены базовые испытания совместимости линеек СХД «Восток» и Engine с решением «Акронис защита данных» для резервного копирования данных. Конечным результатом партнерского взаимодействия станет создание многоуровневой среды резервного копирования и хранения копий на СХД с возможностью инициации резервирования и хранения данных на магнитных лентах и в облаках.

Были и существенные структурные изменения: в 2021 г. в «Аэродиске» был создан внутренний дизайн-центр для разработки NVMe-микроконтроллеров с применением открытой процессорной архитектуры RISC-V. Возможности NVMe 2.0 позволяют создавать получить не просто устройства хранения, а полноценные интеллектуальные системы управления данными. В настоящее время дизайн-центр компании «Аэродиск» ведёт разработку собственного NVMe 2.0 контроллера.

«2021 г. стал для нас периодом новых прорывов и одновременно с этим мы смогли закрепить свои позиции в традиционных для себя направлениях. Компания сохраняет приверженность развитию в рамках парадигмы импортозамещения, оставаясь открытой для развития инноваций, а также сотрудничества с коллегами по самому широкому спектру направлений и задач», – сказал генеральный директор «Аэродиска» Вячеслав Володкович.