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Вышло обновление СУБД Jatoba до версии 6.4.1

Вышло обновление СУБД Jatoba компании «Газинформсервис» до версии 6.4.1. Новая версия предлагает пользователям ряд преимуществ, которые обеспечивают более высокий уровень защиты данных. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Среди ключевых обновлений — совместимость с PostgreSQL 16.4.

«СУБД Jatoba 6.4.1 — это значительный шаг вперед в развитии нашей платформы для управления базами данных. Обновление обеспечивает полную совместимость с актуальной версией PostgreSQL 16.4, а также предоставляет ряд новых функций, повышающих безопасность, удобство управления и производительность», — отметил Юрий Осипов, менеджер по продукту Jatoba.

Также среди новинок версии 6.4.1 — обновленная версия компонента Jatoba Data Safe 2.5.1. Расширен набор параметров производительности, отображаемых в разделе «Мониторинг». Теперь доступно управление паролями пользователей на основе парольных политик. Поставляются предустановленные политики, соответствующие требованиям ФСТЭК для ИС первого и второго класса защищенности, CIS, а также типовым корпоративным стандартам. Это обеспечивает более гибкое и безопасное управление доступом к базе данных, упрощая администрирование и повышая защиту информации.

В числе других нововведений — управление отказоустойчивым кластером: автоматизированное создание, режим технического обслуживания. Улучшена регистрация событий безопасности, что способствует повышению уровня защиты данных.

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Кроме того, обновлены ключевые расширения «Запись событий информационной безопасности», «Расширенное резервное копирование» и «Формирование отчетов производительности СУБД». Компонент «Запись событий информационной безопасности» теперь интегрируется с системами информационной безопасности еще эффективнее, предлагая формирование журналов событий в стандартах Syslog и JSON с функцией автоматической очистки архивов.

В компоненте «Расширенное резервное копирование» функционал резервного копирования дополнен поддержкой облачных хранилищ на основе протокола S3. Реализовано инкрементальное резервное копирование (DELTA).

Компонент «Формирование отчетов производительности СУБД» дополнен метриками компонента «Высокопроизводительный кластер» для мониторинга и оптимизации производительности, предоставляя подробную информацию о запросах, узлах, таблицах и других ключевых аспектах работы системы.

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