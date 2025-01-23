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Обновленные версии Jatoba сертифицированы ФСТЭК по четвертому уровню доверия

СУБД Jatoba версий 4.13.2 и 5.8 сертифицирована ФСТЭК России по четвертому уровню доверия. Это позволяет использовать их на значимых объектах критической информационной инфраструктуры, что делает их решением как для государственных учреждений, так и для коммерческих организаций, работающих с конфиденциальными данными. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

«Jatoba постоянно совершенствуется в интересах заказчиков. Версии Jatoba 4.13.2 и 5.8.2 обеспечивают высокий уровень безопасности, соответствующий современным требованиям рынка. Устранены уязвимости по линии кибербезопасности, выявленные с момента выхода предыдущих релизов, исправлены обнаруженные в ходе эксплуатации ошибки, за счет чего увеличены стабильность и производительность работы нескольких компонентов Jatoba», — отметил Юрий Осипов, менеджер по продукту Jatoba компании «Газинформсервис».

Jatoba является отечественной разработкой, предлагающей различные возможности: расширенные функции информационной безопасности, подтвержденная совместимость с широким кругом программных продуктов российских производителей, а также графический интерфейс для администрирования и обслуживания. Jatoba подходит для систем с OLTP, OLAP и со смешанным профилем нагрузки, что делает ее универсальным инструментом для корпоративных информационных инфраструктур.

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