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Данные решений Dozor, webProxy и inRights защищены СУБД Jatoba

«Газинформсервис» и ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, расширяют технологическое партнерство. Компании интегрировали систему управления базами данных (СУБД) Jatoba с DLP-платформой Solar Dozor, SWG-системой Solar webProxy и IdM-платформой inRights.

Совместимость решений «Солара» и СУБД Jatoba повышает защиту данных и процессов управления доступом, усиливает защиту от современных веб-угроз в проектах по импортозамещению в критически важных отраслях. «Солар» сделал выбор в пользу Jatoba, так как решение обладает необходимым уровнем надежности и встроенными механизмами защиты информации. Так, СУБД включает в себя встроенный SQL Firewall, предотвращающий атаки SQL-инъекций, а также защиту баз данных и таблиц для предотвращения чтения данных при утечке, а также ряд других механизмов, обеспечивающих защиту от распространенных угроз.

СУБД Jatoba подходит для импортозамещения таких иностранных продуктов как Oracle, Microsoft SQL Server, бесплатная версия PostgreSQL.

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Бизнес

«Данные систем предотвращения утечек данных Solar Dozor, управления доступом сотрудников к веб-ресурсам webProxy и управления учетными записями inRights теперь защищены и на уровне СУБД. Мы отмечаем рост заинтересованности заказчиков в подобных решениях», – сказал Юрий Осипов, менеджер по продукту СУБД Jatoba компании «Газинформсервис». Интеграция с продуктами «Солара», отметил эксперт, подтверждает стремление обеих компаний к инновациям и клиентоцентричности.

«Мы последовательно развиваем технологическое партнерство и проверяем совместимость наших продуктов по защите от утечек данных, сетевой безопасности и управлению доступом с ведущим российскими платформами и операционными системами. Этот подход позволяет нам добиваться синергии и при внедрении решений обеспечивать высокий уровень кибербезопасности на основе совместимых технологий, особенно, в проектах по импортозамещению», – отметил Никита Игонькин, руководитель отдела технической экспертизы и контроля качества продуктов ГК «Солар».

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