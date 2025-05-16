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МТС: мошенники пытались дозвониться татарстанцу 6877 раз

МТС с помощью антиспам-решения «Защитник» проанализировала активность телефонных мошенников в I квартале 2025 г. За три месяца в Татарстане было заблокировано около 19 млн нежелательных вызовов — это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Максимальное количество сомнительных заблокированных звонков одному жителю Татарстана достигло почти 7 тыс. раз.

Самым активным у мошенников месяцем стал март: аналитики платформы зафиксировали в этом месяце около 7 млн сомнительных вызовов. Чуть «спокойнее» был февраль с порядка 6 млн заблокированных звонков. В целом в I квартале 2025 г. платформа «Защитник» от МТС заблокировала около 19 млн нежелательных звонков на телефоны жителей региона. Их суммарная продолжительность составила порядка 5 млн минут или почти 9 лет несостоявшихся разговоров и сэкономленного времени татарстанцев.

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Основные схемы обмана остались прежними: чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и финансовых организаций или предлагали пройти опросы.

«Злоумышленники придумывают все более ухищренные методы обмана, очень оперативно подстраиваются под информационную повестку, умело играют на страхах людей и манипулируют ими. Поэтому, самым действенным способом защититься от мошенников остается, похоже, только ограничение общения с ними. Антиспам-инструменты как раз действуют так, чтобы сомнительные вызовы в принципе не доходили до телефона абонента либо предупреждали о том, что входящий звонок может быть опасен. Такое предупреждение выдает наше бесплатное мобильное приложение «Защитник», помечая цветом уровень возможной опасности звонка и указывая предполагаемую категорию спамеров, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Более продвинутый одноименный сервис, работающий на базе искусственного интеллекта, блокирует звонки с подозрительных номеров, общается за абонента и присылает расшифровку, а дополнительная опция прямо во время разговора по телефону предупредит о том, что вы, возможно, общаетесь с мошенником», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

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