Разделы

Безопасность
|

Спрос на сервисы кибербезопасности среди волгоградских компаний вырос в 2,6 раза

МТС проанализировала востребованность внедрения цифровых сервисов в Волгоградской области с начала 2025 г. Основной рост спроса пришелся на сервисы кибербезопасности, платформы для защищенных видеоконференций и решения на базе M2M-технологий. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С начала 2025 г. в Волгоградской области количество запросов на услуги по защите от кибератак, защите веб-ресурсов и данных, инструментам контроля доступа и обучению сотрудников киберграмотности увеличилось в 2,6 раза. Наибольшей популярностью, по данным RED Security, пользовались центры мониторинга и реагирования на кибератаки, защита от DDoS-атак и угроз веб-приложениям, шифрование каналов связи по ГОСТ (ГОСТ VPN), многофакторная аутентификация, обучение пользователей основам информационной безопасности, а также сервис Antibot для защиты сайтов от автоматических атак. Компании отмечают необходимость повышения технологической устойчивости и использования отечественных решений для обеспечения кибербезопасности предприятий.

Растет спрос также на онлайн-платформы для коммуникаций и корпоративных встреч. Так, по данным «МТС Линк», потребность в безопасных инструментах для онлайн-встреч, видеоконференций и внутренних совещаний привела к росту использования сервиса в регионе в два раза. Решение активно применяют государственные организации, предприятия частного сектора, научные учреждения и ведущие вузы, включая ВолгГТУ и ВолГАУ. «МТС Линк» полностью работает на российских серверных мощностях, включен в реестр отечественного ПО и заменяет зарубежные аналоги.

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете
Безопасность

Продолжает расти спрос на M2M- и IoT-решения для удаленного мониторинга оборудования, транспорта и инженерной инфраструктуры – использование этих сервисов увеличилось в 1,3 раза. Наибольшая активность наблюдалась в компаниях торговли, промышленности, транспорта и логистики, а также в образовательных и социальных организациях.

«Бизнес Волгоградской области все активнее переходит на защищенные российские цифровые сервисы и решения. Повышенный интерес к кибербезопасности, рост использования видеокоммуникаций МТС Линк и развитие M2M-технологий демонстрируют стремление компаний региона к технологической устойчивости и цифровой независимости. Мы видим, что организации выбирают решения, обеспечивающие безопасность данных, бесперебойность процессов и гибкость в управлении бизнес-инфраструктурой», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: DevOps-платформы с полным циклом автоматизации 2025

Гайки закручиваются: Сертификаты ИБ-компаний власти хотят отзывать после обнаружения первой незаявленной уязвимости

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Китайский хакерский кластер атакует американские НКО

Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ

Доступ китайского производителя в бортовые системы электробусов тревожит ЕС, хотя этим грешат не только китайцы

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще