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Жителям новостроек в Родниковой долине увеличили скорость LTE

МТС расширила сеть 4G интернета в Волгограде. Благодаря строительству дополнительного телеком-оборудования средняя скорость мобильного интернета выросла на 50% у жителей микрорайона Долина и коттеджных поселков в СНТ «Мичуринец» и «Геофизик». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новые базовые станции позволили также расширить покрытие и повысить емкость сети, что позволит жителям микрорайона Долина и коттеджных поселков даже в часы пиковых нагрузок пользоваться привычными цифровыми сервисами на комфортной высокой скорости.

«Территория Волгограда активно застраивается, новые кварталы появляются практически в каждом районе города, в том числе жилые дома возводятся и на территории микрорайона Долина. Мы планомерно наращиваем мощности мобильной сети в Волгограде и готовим телеком-инфраструктуру, которая обеспечит жителей и новоселов быстрым и стабильным мобильным интернетом», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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