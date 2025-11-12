В Волгоградской области вырос спрос на системы видеонаблюдения

МТС сообщает о росте интереса к системам видеонаблюдения в Волгоградской области. Спрос на видеонаблюдение в регионе за девять месяцев 2025 г. вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и более чем на 60% относительно 2023 г. В регионе растет количество предприятий, внедряющих интеллектуальные системы мониторинга и видеоаналитики для повышения безопасности, контроля процессов и оптимизации работы персонала. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольший интерес в Волгоградской области демонстрируют компании онлайн-торговли и логистики, где спрос увеличился на 45%. Предприятия усиливают контроль за цепочками поставок, пунктами выдачи заказов и складами, чтобы минимизировать риски и оптимизировать процессы. В сегменте общественного питания и доставки еды рост составил 41%, что связано с потребностью в контроле качества обслуживания, безопасности на кухне и соблюдении санитарных норм. Промышленные и строительные предприятия региона увеличили спрос на 34%, внедряя видеонаблюдение для мониторинга оборудования, контроля производственных процессов и соблюдения стандартов охраны труда. ИТ-компании и разработчики программного обеспечения показали рост на 29%, активно интегрируя камеры с аналитическими системами и инструментами контроля доступа. В образовательных учреждениях интерес вырос на 22%, что связано с повышением требований к безопасности и автоматизацией контроля доступа в помещения.

Более 70% заказчиков в Волгоградской области выбирают облачные системы видеонаблюдения с функцией удаленного доступа и хранения данных. Почти половина проектов включает видеоаналитику: подсчет посетителей, распознавание лиц, фиксацию нештатных ситуаций и автоматическое оповещение ответственных сотрудников. Наибольшим спросом пользуются камеры с высокой чувствительностью, широким углом обзора и возможностью интеграции с комплексными системами безопасности.

«Мы видим, что бизнес региона активно внедряет цифровые инструменты и уделяет особое внимание безопасности и контролю процессов. Системы видеонаблюдения помогают компаниям не только защищать имущество, но и оптимизировать работу, повышать эффективность и прозрачность бизнес-процессов», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

По данным экспертов, рост интереса к видеонаблюдению связан не только с безопасностью, но и с цифровой трансформацией бизнеса. Компании внедряют комплексные решения, которые помогают отслеживать процессы, оптимизировать работу сотрудников и улучшать клиентский сервис. В Волгоградской области такой подход становится стандартом, видеонаблюдение интегрируется с корпоративными системами, системами контроля доступа и аналитики, повышая эффективность и технологическую устойчивость компаний.