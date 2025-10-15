Разделы

К разгару осени и грибной охоты в Волгоградской области развернули ускоренную сеть интернета

МТС завершила запуск новых базовых станций LTE в малых населенных пунктах Волгоградской области. К сезону грибной охоты телеком-специалисты развернули новые базовые станции и модернизировали оборудование в окрестностях Цимлянского водохранилища и популярных у грибников населенных пунктах Котельниковского, Октябрьского и Чернышковского районов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря модернизации телеком-оборудования средняя скорость мобильного интернета выросла на 30% для жителей и гостей хуторов Похлебин, Чиганаки и Дорофеевский Котельниковского района, хуторов Верхнекумский и поселка Советский Октябрьского района, а также хутора Водяновский Чернышковского района. Работы проведены в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Теперь жители и грибники, отправляющиеся на «тихую охоту», могут оставаться на связи вдали от крупных городов, пользоваться онлайн-навигаторами и делиться своими находками в сети.

«Грибная охота – часть осенней традиции, и смартфон на ней для жителей региона вопрос не только удобства, но и безопасности. Новые базовые станции позволяют жителям пользоваться мобильными сервисами с высокой скоростью, а аналитика Big Data МТС помогает нам определить локации, где обновление сети наиболее востребовано нашими абонентами», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

