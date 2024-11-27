«Код Безопасности» и ФГУП «НПП «Гамма» будут сотрудничать в области защиты информации и технологической независимости значимых объектов КИИ Российской Федерации

Разработчик средств защиты информации «Код Безопасности» и отраслевой центр компетенций по информационной безопасности в промышленности Научно-производственное предприятие «Гамма» заключили соглашение о сотрудничестве. Компании планируют развивать совместные продукты и участвовать в реализации государственной политики по технологической независимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Код Безопасности».

В рамках соглашения специалисты компаний будут работать в нескольких направлениях, которые предусматривают как техническое, так и информационно-аналитическое сотрудничество. Согласно договору, в части технологического развития «Код Безопасности» и НПП «Гамма» займутся совместной разработкой доверенных программно-аппаратных комплексов, взаимной интеграцией продуктов и проведением тестирований на совместимость уже действующих решений. Также специалисты компаний окажут друг другу поддержку в разработке нормативно-правовых актов.

В части информационно-аналитического сотрудничества организации намерены участвовать в научных конференциях, семинарах, симпозиумах и других профильных мероприятиях. Кроме того, планируется проводить регулярные деловые встречи и создавать рабочие группы.

«"Код Безопасности" всегда считал и считает, что оставаться лидером рынка можно только при постоянном развитии, а это не только разработка собственных продуктов, но и тесное сотрудничество с другими технологическими компаниями России, – сказал коммерческий директор «Кода Безопасности» Федор Дбар. – Сотрудничество с НПП "Гамма" позволит нашим компаниям получить новые компетенции, обогатить экспертизу, создать новые, актуальные технологические стеки, которые сегодня необходимы для защиты отечественных организаций от кибератак беспрецедентного уровня».