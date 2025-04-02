Европа создает альянс цифровой разведки и цифровой полиции

Европейская комиссия представила новую стратегию внутренней безопасности ProtectEU, цель которой — укрепить защиту граждан от актуальных угроз и повысить устойчивость Евросоюза. В документе обозначены основные приоритеты на ближайшие годы, включая обновление инструментов правоохранительных органов, улучшение обмена информацией и развитие сотрудничества между государствами-членами.

Новая стратегия

Европейская комиссия анонсировала новую стратегию внутренней безопасности ProtectEU, направленную на усиление защиты населения от современных угроз и повышение устойчивости Европейского союза (ЕС), документ опубликован на официальном сайте ЕС.

Одним из центральных элементов стратегии ProtectEU является разработка механизмов раннего оповещения. Для этого будет проводиться систематический анализ угроз и рисков, опирающийся на данные агентств ЕС. Ключевой мерой станет улучшение обмена разведывательной информацией между странами Евросоюза и усиление роли Единого центра аналитики разведданных (SIAC).

Значительное внимание в стратегии ProtectEU уделено технической модернизации. Планируется расширение полномочий Европола, чтобы он стал полноценным оперативным полицейским агентством.

Дополнительно анонсированы новая редакция Закона о кибербезопасности, инициативы по контролю облачных и телекоммуникационных сервисов, а также меры по снижению зависимости от отдельных иностранных поставщиков и реформе закупочной системы.

Европейская комиссия завершает работу над своим видением Союза, который, по выражению исполнительного вице-президента Хенны Вирккунен (Henny Virkkuned), вступает в новую эру обороны и безопасности. Третьим блоком после Белой книги по обороне («Готовность 2030») и Стратегии готовности к кризисам является ProtectEu, комплексный план по укреплению внутренней безопасности блока ЕС. Среди прочего, в нем планируется укрепить несколько европейских агентств (Европол, Евроюст, Фронтекс), облегчить полицейским доступ к онлайн-данным и начать новую дипломатию безопасности.

European Commission Европейские власти представляет новую стратегию внутренней безопасности, будет создан цифровой альянс разведки, полиции и шифрования

ProtectEu был представлен 1 апреля 2025 г. в Страсбурге комиссаром ЕС по внутренним делам Магнусом Бруннером (Magnus Brunner) и заместителем Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), отвечающим за технологический суверенитет, безопасность и демократию. По словам Бруннера, отправной точкой является необходимость изменить менталитет и образ мышления в отношении безопасности. Европейская комиссия определила шесть областей для действий: повышение осведомленности об угрозах, совершенствование правоохранительной деятельности, повышение устойчивости к гибридным угрозам, борьба с организованной преступностью, противодействие терроризму и настаивание на глобальном партнерстве в сфере безопасности.

По данным Европола, агентства ЕС по сотрудничеству с правоохранительными органами, 85% уголовных расследований в странах-членах ЕС зависят от способности властей получать доступ к цифровой информации, поскольку почти все формы организованной преступности оставляют отпечатки пальцев. Поэтому ЕС предложит дорожную карту для законного и эффективного доступа к данным для правоохранительных органов, сопровождаемую оценкой воздействия для обновления существующих правил хранения данных. «Мы найдем сбалансированные решения», чтобы гарантировать право на неприкосновенность частной жизни, заверил Бруннер.

Смена вектора работы

ProtectEU необходим для решения проблем, связанные с тем, что, хотя организованная преступность все чаще становится трансграничной, действия соответствующих органов слишком часто останавливаются на национальных границах. ProtectEu «нацелен на то, чтобы дать полиции ИТ-инструменты, необходимые для действий», — пояснил комиссар. Ожидается, что в 2026 г. ЕС предложит пересмотреть мандаты Европола и Frontex, Агентства пограничной и береговой охраны ЕС. Для последнего — с точки зрения борьбы с терроризмом — помимо усиления компетенций, планируется утроить штат до 30 тыс. человек.

Европол же, согласно стратегии Комиссии, будет преобразован в по-настоящему оперативное полицейское агентство, обладающее большими ресурсами и инструментами для проведения сложных трансграничных расследований, в тесном контакте с государствами-членами, а также с другими агентствами ЕС, такими как Агентство судебного сотрудничества (Евроюст), Европейская прокуратура (Эппо) и Агентство кибербезопасности (Эниса). Усиление поддержки Европола должно также укрепить возможности государств-членов ЕС по проведению эффективных расследований с помощью цифровой криминалистики, дешифрования, обработки растущих объемов данных и оперативного использования новых и инновационных технологий.

Цели ProtectEU

Но «решительный и скоординированный» ответ, к которому призывает Вирккунен, выходит за рамки европейского уровня. В сущности, Вирккунен повторила лозунг бывшего комиссара ЕС по внутренним делам Илвы Юханссон (Ilvy Johansson): «Нам нужна сеть безопасности и защиты, чтобы победить сеть организованной преступности». Бруннер, принявший у нее эстафету, подчеркнул важность быть интернациональным, искать новые партнерства и привлекать третьи страны к борьбе с широко распространенными сетями организованной преступности.

Цель ProtectEU состоит в том, чтобы создать совместные оперативные группы с полицейскими органами стран-партнеров, следуя примеру соглашения о сотрудничестве, подписанного в феврале 2025 г. Федеральной полицией Бразилии и Европолом. ЕС также намерен ускорить интеграцию стран-кандидатов в ЕС в архитектуру безопасности Союза. Стратегия ProtectEU усиливает внешнеполитический аспект внутренней безопасности. Евросоюз планирует расширить сотрудничество с Латинской Америкой и странами Средиземноморья, заключать международные соглашения через Европол и Евроюст, а также модернизировать механизм приостановки виз, интегрировав в визовую политику аспекты безопасности.