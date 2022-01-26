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HPE внедрила модульную программно-определяемую СХД для научно-технического центра «Новатэк»

Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила о том, что компания успешно внедрила модульную программно-определяемую СХД на базе HPE Apollo и Scality RING для научно-технического центра «Новатэк» — «Новатэк НТЦ». С ее помощью сотрудники научно-технического центра могут одновременно проводить несколько сложных математических итераций с широким диапазоном параметров, получать более точные расчеты за меньшее количество времени, тем самым повышая рентабельность инвестиций при бурении и освоении скважин. Более того, архитектура нового решения легко масштабируется, благодаря чему компания может увеличивать мощности по запросу, не перестраивая всю систему.

Разработка новых газовых месторождений и добыча природного газа являются приоритетными направлениями деятельности «Новатэк». В результате детализированных сейсмических исследований, 3D-моделирования генерируются огромные объемы данных, которые необходимо хранить, обрабатывать и интерпретировать для успешного обнаружения залежей ресурсов и их освоения. Чем больше объем, качество и точность данных, тем выше эффективность инвестиций «Новатэк» в газовые месторождения. Законодательные нормы и правила в области буровых работ также требуют документирования и бессрочного архивирования на всех уровнях, что способствует еще большему росту объема информации.

«За прошедшие несколько лет наша компания значительно выросла, и теперь нам необходимо выполнять от восьми до десяти проектов в год, – сказал Евгений Дунаев, начальник отдела системной архитектуры управления информационных технологий и связи ИТ-департамента «Новатэк НТЦ». – Следовательно, нам нужны мощные вычислительные кластеры и системы хранения для оперативной обработки данных. Решение HPE полностью удовлетворяет требования к гибкости, скорости и масштабируемости».

Компания выбрала модульную программно-определяемую СХД на основе HPE Apollo и Scality RING. Благодаря промежуточному хранилищу на базе СХД Scality RING сотрудники научно-технического центра могут оперативно выгрузить результаты завершенной задачи и одновременно загрузить данные для новых расчетов. Кроме того, появилась возможность проводить подготовку данных и анализ результатов, в то время, пока кластер считает другую задачу. Для этих операций больше не требуется использовать основное хранилище. Таким образом, вместо одного исследования и вычисления, специалисты НТЦ могут выполнять несколько операций одновременно, что значительно снижает общее время обработки сейсмических данных.

«Работа научно-технического центра «Новатэк» невероятно важна для производства и поставок доступной, экологичной электроэнергии. С помощью HPE Apollo и Scality компания сможет выстроить правильную ИТ-архитектуру и совершить значительный скачок в обнаружении и исследовании новых газовых месторождений», – отметил Михаил Зарембо, менеджер по работе с корпоративными заказчиками Hewlett Packard Enterprise в России.

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«Компания Scality с удовольствием поддерживает развитие «Новатэк» с 2019 г., поставляя надежное, масштабируемое и гибкое решение для хранения данных. Мы счастливы продолжить сотрудничество с «Новатэком» и быть частью перспективного будущего компании», – сказала Мари-Лоре Ретюро, региональный директор Scality в России.

Решение обеспечивает долговременное хранение первичного полевого материала, используемого в расчетах и результатах сейсмической обработки данных. Архитектура новой системы также включает возможность быстрого горизонтального масштабирования и встроенную поддержку основных сетевых протоколов — NFS, FTP, SMB. В то же время серверы HPE Proliant и HPE Apollo повышают производительность и надежность ИТ-инфраструктуры. Все оборудование HPE полностью интегрировано, а запросы на устранение неполадок создаются автоматически с использованием возможностей предиктивной аналитики HPE InfoSight. Это позволяет ИТ-команде научно-технического центра быстрее реагировать на неисправности и уменьшать время простоя оборудования. Новое решение также уменьшило плотность размещения оборудования в стойках в ЦОД и снизило энергопотребление.

В рамках проекта команда HPE Pointnext Services занималась консультированием, планированием, разработкой и внедрением решения, а также предоставила системы тестирования и виртуальные инструкции по корректному развертыванию оборудования в ЦОДе. Эти сервисы позволили ИТ-команде «Новатэк НТЦ» сфокусироваться на бизнес-задачах, а не на настройке решений.

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