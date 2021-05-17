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Bioniq стал первым и единственным партнером Oura Ring в России

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Биотехнологичная система мониторинга здоровья bioniq и разработчик кольца для оценки глубоких фаз сна и физической активности Oura Ring объявили о начале сотрудничества, распространяющегося на все страны присутствия bioniq — Англию, Россию и Арабские Эмираты. bioniq является первым и единственным партнером компании Oura в России.

В рамках совместной работы компания bioniq, специализирующаяся на мониторинге и управлении здоровьем, сможет получать данные от Oura Ring о качестве и количестве сна пользователей, что позволит ей еще эффективнее отслеживать актуальное состояние организма своих клиентов и предоставлять более актуальные рекомендации по поддержанию и улучшению здоровья.

Также планируется, что в ближайшем будущем все подписчики пакета bioniq life смогут автоматически получить и сами кольца для сна, которые круглосуточно считывают температуру, пульс и интенсивность движений с помощью инфракрасных диодов, датчиков температуры, акселерометра и гироскопа.

Организации объединяет не только общая сфера деятельности. Мировой бренд Oura заключил партнерства с ведущими спортивными организациями, такими как NBA и UFC, также как и bioniq, который также является стратегическим партнером UFC.

Тем не менее главная цель bioniq и Oura — создание единого окна для оценки здоровья.

«С помощью партнерства с Oura Ring мы можем выйти на новый уровень мультиканального сбора информации о здоровье своих клиентов.

Мы всегда стремились понимать стиль жизни и отслеживать активность пользователей: количество шагов, интенсивность тренировок, пульс в течение дня. Количество и качества сна чрезвычайно важно для восстановления организма. Новые данные помогут значительно увеличить точность оказываемых медицинских услуг и качество конечного продукта», — отмечает Вадим Федотов, CEO bioniq.



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