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Южно-Сахалинск продолжает цифровизацию работы муниципалитета

АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») информирует, как развивается проект цифровой трансформации в Южно-Сахалинске.

Проект «Комплексная подготовка муниципалитета к цифровой трансформации», реализованный городской администрацией МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» совместно с РИР, дал возможность городу быстрее и качественнее предоставлять услуги жителям (с прежней численностью специалистов), уменьшить бюджетные затраты, сократить временные потери. В результате проекта проведен анализ и просчитана стоимость 1200 рабочих операций сотрудников муниципалитета. Из них 240 операций отобраны, ранжированы по степени окупаемости применения цифровых решений. Десять сквозных процессов переведены в электронный формат «под ключ», что повысило их скорость в среднем в 2,7 раза. 30 человек вошли в команду поддержки изменений, они прошли обучение и продолжают работу над цифровой трансформацией муниципалитета.

Проект комплексной подготовки муниципалитета к цифровой трансформации проводился на основе собственной методологии РИР – Lean Smart City, которая включает в себя системный анализ процессов, выявление и сокращение временных и финансовых потерь, перевод процессов в целевое состояние и затем в электронный вид. Тем самым достигается максимальный эффект от цифровизации, который выражается как в экономии средств, так и в повышении скорости муниципальных услуг, оказываемых населению.

«Проект стал одним из первых примеров такого комплексного подхода к цифровой трансформации в областном центре. На протяжении всего времени мы чувствовали постоянную вовлеченность руководства и сотрудников муниципалитета. В 2021 г. проект получил призовые места в нескольких очень авторитетных конкурсах. Но важнее всего то, что система реально работает и приносит пользу всем участникам, и это особенно ценно. Цифровая трансформация, которая основана на собственной команде изменений, прижилась. Это лучшая и, пожалуй, единственная практика, которая в условиях существующих барьеров цифровизации органов местного самоуправления может приносить плоды. Со своей стороны мы будем подсвечивать их успехи и практики на площадке Центра профессиональных управленческих сообществ уровня регион и муниципалитет», – отметил Дмитрий Гришин, директор Проектного офиса Lean Smart City и руководитель проекта со стороны АО «Русатом Инфраструктурные решения».

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АО «Русатом Инфраструктурные решения» – дивизион Госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере ИТ, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией Госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 17 регионах России, включая объекты ПАО «Квадра», вошедшие в состав компании в 2022 г. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет более 4 ГВт, тепловая – около 20 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 30 городах от Мурманска до Сахалина.

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