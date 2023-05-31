ГК Softline объявила об объединении нескольких продуктовых направлений под единым брендом «Инферит»

Компания Softline приняла решение об объединении нескольких продуктовых направлений под одной торговой маркой «Инферит» (Inferit). Теперь вендор будет специализироваться на разработке и производстве компьютерной техники, серверного оборудования, системного ПО, облачных решений и сервисов. Предлагаемые решения совместимы с компьютерной техникой и создают фундамент для выполнения критически важных для работы предприятия процессов. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Ранее 1 сентября 2022 г. подразделение Softline computers (ГК Softline) было переименовано и выделено в отдельную торговую марку «Инферит» (Inferit). До мая 2023 г. под этим брендом производилась только компьютерная техника и серверное оборудование.

С 1 июня 2023 г. обновленный «Инферит» расширяет продуктовый портфель и будет выстраивать партнерское взаимодействие с различными игроками российского ИТ-рынка. В линейке производителя уже представлены: компьютерная техника и серверное оборудование «Инферит техника», операционная система «Инферит МСВсфера», платформа управления ИТ-инфраструктурой «Инферит ИТмен», сервисы управления и оптимизации облачной инфраструктуры «Инферит клаудмастер». В ближайшей перспективе продуктовый портфель будет расширяться и дополняться новыми категориями решений как за счет собственных разработок, так и за счет приобретения перспективных компаний и продуктов на разных стадиях готовности.

«Инферит техника» – российский производитель компьютерной техники и серверного оборудования с собственным научно-исследовательским центром, расположенным в ОЭЗ «Исток» в наукограде Фрязино. Оказывает полный цикл работ по производству оборудования.

«Инферит ИТмен» – единая платформа управления ИТ-инфраструктурой. Решает задачи инвентаризации, управления конфигурациями, контроля уязвимости сети в режиме реального времени.

«Инферит МСВсфера» – операционная система общего назначения на базе ядра GNU/Linux. Стабильная платформа для развертывания приложений в инфраструктуре предприятий. Имеет две конфигурации: «МСВсфера сервер» и «МСВсфера АРМ».

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«Инферит Клаудмастер» – единая экосистема решений для управления облачной и приватной ИТ-инфраструктурой. Платформа включает несколько продуктов и решает задачи управления и автоматизации работы с мультиоблаками, оптимизации затрат.

Владимир Лавров, СЕО Softline: «Сегодня на рынке сложилась уникальная ситуация для российских разработчиков: освободились те ниши, в которых лидерство долгое время принадлежало западным вендорам. Появились новые возможности как для небольших стартапов, так и для крупных игроков ИТ-рынка. ГК Softline известна как крупнейший поставщик ИТ-решений и сервисов. Сегодня мы выделяем собственное продуктовое направление в отдельный бренд, который совместит наши софтверные продукты и технику, позволит ускорить процесс создания новых продуктов за счет синергии ресурсов и экспертизы объединенных команд. Созданная в апреле этого года компания SL Soft специализируется на разработке прикладного ПО, а под брендом “Инферит” мы объединяем именно системные решения, которые обеспечат развёртывание и управление ИТ-инфраструктурой любого масштаба. “Инферит” обладает всеми ресурсами для создания решений, которые не только не уступают мировым аналогам, но и технологически превосходят их. Мы уверены, что сможем принять активное участие в формировании нового технологического ландшафта и способствовать наступлению “золотого века” российских ИТ-технологий».

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ГК Softline — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве. ГК обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя около 100 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 5000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2022 г. ее оборот достиг 70 690 млн руб. 5300+ сотрудников ГК Softline работают в более чем 25 представительствах по всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков.