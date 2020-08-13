Александр Калиновский, ИТ-директор «Хоум Кредит» — в интервью CNews: «Со временем мы придем к квантовому компьютингу»

О том, как ковид ускоряет процессы принятия решений, как распространить подход Agile на все подразделения компании, когда в финансовых учреждениях заработают квантовые компьютеры и отличаются ли чем-то финансовые регуляторы разных стран мира, в интервью CNews рассказал Александр Калиновский, директор по информационным технологиям банка «Хоум Кредит».

«Выкатываем обновления ПО раз в две недели, иногда и чаще»

CNews: Вы работает в банке «Хоум Кредит» около года. Какие перед вами были поставлены задачи? Пришлось ли для их решения существенно обновлять команду?

Александр Калиновский: Задачи были поставлены достаточно общие. Одна из основных — увеличить эффективность работы ИТ-блока, улучшить его взаимодействие с бизнес-структурами, обеспечить стабильность работы ИТ-систем и увеличить частоту обновлений программного обеспечения. Мы эту задачу выполняем, например — выкатываем обновления ПО раз в две недели, иногда и чаще. Такой скоростью обновления систем может похвастаться далеко не каждый банк.

Кроме скорости обновления сервисов и предложения новых услуг клиентам, мы должны поддерживать стабильность и качество уже работающих сервисов. К этим задачам привязана наша стратегия в области ИТ, дорожная карта развития ИТ-архитектуры банка.

Команду пришлось увеличивать и обновлять, но я бы не сказал, что кардинально. Да, я привел несколько новых человек в банк, мы все время нанимаем под конкретные задачи новых людей. Но это эволюционный процесс, резкого роста численности, я думаю, не будет, за год увеличим штат процентов на 5, может — 10.

Александр Калиновский: Кроме скорости обновления сервисов и предложения новых услуг клиентам, мы должны поддерживать стабильность и качество уже работающих сервисов

CNews: Как устроена ИТ-структура в банке? Какова ее численность?

Александр Калиновский: Сейчас в ИТ-подразделениях российского «Хоум Кредита» работает тысяча человек. Они поделены между несколькими департаментами. Есть департамент инфраструктуры, который занимается всей нашей инфраструктурой и центрами обработки данных. В его задачи также входят поддержка пользователей, поддержка контактных центров и приложений, которыми контактный центр пользуется, ботов, систем телефонии.

Есть несколько подразделений, в которые ведется разработка новых решений. В частности, в них совершенствуют «главные» системы банка, мобильное приложение, карточные решения наш маркетплейс — у нас много партнеров, у которых наши клиенты могут купить товары в рассрочку без переплаты.

«Мы пользуемся внешними подрядчиками только для поддержки систем, созданных ими самими»

CNews: Какая часть вашей разработки ведется в банке, какая — внешними подрядчиками?

Александр Калиновский: Мы пользуемся внешними подрядчиками только для поддержки систем, созданных ими самими. В этом случае мы часть разработок ведем сами, а часть — отдаем вендору. Например, мы используем довольно много продуктов от компании «Компас плюс». Изменения, касающиеся ядра систем, ведут в «Компасе», но и мы тоже совершенствуем эти решения. А в целом, основная разработка ведется силами самого банка.

CNews: В связи с предложенными руководством страны мерами по поддержке ИТ-компаний, нет желания своих разработчиков выделить в отдельную структуру?

Александр Калиновский: Такие идеи периодически возникают, обсуждаются, смотрим, насколько это выгодно. Новые изменения пока не вступили в силу, и у нас есть время оценить ситуацию.

«У нас нет выделенной роли «главного по трансформации»

CNews: Сейчас много говорят о цифровой трансформации и, соответственно, появляется ответственный за нее. У вас в банке есть такая должность?

Александр Калиновский: Цифровая трансформация — это очень модный термин, в который все вкладывают разные понятия. В финансовой сфере, например, уже лет 10 обсуждается, в чем разница между банком и ИТ-компанией. И должны ли банки трансформироваться в финтех-предприятия.

«Хоум Кредит» этот вопрос для себя решил, мы и банк, и ИТ-компания в одном лице. И у нас нет выделенной роли «главного по трансформации», наши руководители бизнес-направлений отвечают за него полностью, да и невозможно отделить «цифровую» часть бизнеса от «нецифровой».

Можно сказать, что за цифровую трансформацию бизнес-направления частично отвечаю я, частично — руководитель самого направления.

По моему предыдущему опыту, при выделении в компании руководителя, который не несет ответственности за бизнес-результаты на каком-то участке, малоэффективно, потому что непонятно, как оценивать его работу, как его результаты соотносятся с результатами других менеджеров.

CNews: Насколько растет ИТ-бюджет в связи с превращением банка в финтех-компанию? И как он распределяется?

Александр Калиновский: ИТ-бюджет конечно, растет, но не революционно. Он составляет существенную долю расходов банка. Что до распределения, то мы на разработку нового тратим 54% ИТ-бюджета, на поддержание работы того, что уже есть, — 46%. Это довольно необычный показатель, потому что, если посмотреть на статистику Gartner, в очень многих банках динамика другая, на «поддержание» тратится гораздо больше, от 60% до 80%. а на развитие, соответственно, не более 40%

CNews: Российский «Хоум Кредит» входит в интернациональную группу компаний. Насколько российский банк самостоятелен в определении стратегии в области ИТ?

Александр Калиновский: У нас очень высокая степень самостоятельности. Группа определяет, например, архитектурные стандарты банковских систем. Мы согласовываем с руководством группы стратегические направления деятельности, но что и как делать, после того, как согласовали, решаем уже «на месте».

«Бизнес-лидер отвечает за «Что делать?», а ИТ-лидер — за «Как сделать?»

CNews: Насколько ИТ влияет на стратегию «Хоум Кредита»? И как ИТ взаимодействует с бизнесом в конкретных проектах?

Александр Калиновский: ИТ влияет на стратегию довольно существенно. Я думаю, показательно уже то, что ИТ-руководитель входит в управляющий комитет банка. ИТ — полноправные участники процесса выработки стратегии, такое положение дел можно встретить далеко не во всех банках.

Что касается второго вопроса, то для «сращивания» ИТ и бизнеса мы внедряем относительно новую для российского рынка методологию, в рамках которой у команды по поставке нового решения для банка есть бизнес-лидер и есть ИТ-лидер. Это дает возможность совместного «творчества», постоянной коммуникации между лидерами и командами в целом. В отличие от привычной ситуации, когда «бизнес сказал — ИТ-отдел сделал», а потом уже разбираются, то ли сделал.

Конечно, позиции бизнеса и ИТ не полностью симметричные, можно сказать, что бизнес-лидер отвечает за «Что делать?», а ИТ-лидер — за «Как сделать?». Но в процессе совместного обсуждения у обеих сторон рождаются идеи, «что» и «как» можно сделать лучше.

В ИТ-подразделениях российского «Хоум Кредита» работает тысяча человек

CNews: Какие главные проекты были осуществлены или начаты вами за год?

Александр Калиновский: С точки зрения непосредственно ИТ-инициатив, я, пожалуй, назову переход на Scaled Agile Framework. Его суть — внедрение подхода Agile на уровне всего предприятия. «Обычные» версии Agile или Scrum отлично работают, когда речь идет об одной-двух командах, об одном каком-то продукте.

Но они буксуют, когда речь заходит о том, что нужно Agile масштабировать на уровень всего предприятия. SAFe — один из двух существующих фреймворков, которые решают эту задачу. Он затрагивает абсолютно все аспекты деятельности, начиная от организации работы на уровне команд и продуктов, до организации работы всей компании.

В мире его применяют многие, а в России его только начинают внедрять. Этот долгосрочный проект не на месяц, не на два, не на три.

Про увеличение частоты обновления ПО я уже говорил.

Ну и, конечно, мы, как я считаю, успешно провели комплекс мер, связанных с эпидемией.

«Мы совершили беспрецедентный для банков шаг»

CNews: Что именно было сделано?

Александр Калиновский: Когда только первые звоночки начались, и стало понятно, что происходящее «всерьез и надолго», мы очень быстро на уровне управляющего комитета приняли решение о перестройке работы. И начали переводить людей на удаленку.

Сами ИТ-службы к такому повороту были готовы, наши сотрудники и так по возможности и при желании работали удаленно. И наши разработчики не были сосредоточены в одном офисе, у нас есть подразделения в нескольких городах России — Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ижевске, Ростове и ряде других. Поэтому опыт удаленного взаимодействия внутри команд был, у сотрудников, была необходимая техника.

А дальше, я считаю, мы совершили беспрецедентный для банков шаг — проект, который обычно занимает год, мы сделали за полторы-две недели. Мы полностью перевели на удаленную работу головной офис банка и контактные центры. Это беспрецедентный, я считаю, проект. Я уверен, что, если бы мы такой проект делали в спокойной обстановке, мы бы его долго планировали, долго искали бы правильные подходы, обсуждали бы его до бесконечности, наверное, за год сделали бы. А тут сделали за пару недель.

Интересно, что вся организация, включая ИТ-службы, перестроилась очень быстро. Период привыкания оказался очень коротким, а потом все подразделения заработали в обычном режиме. Это был очень интересный проект как с технической, так и с организационной точек зрения.

CNews: «Хоум Кредит» — преимущественно розничный банк, как вы перестроили обслуживание клиентов?

Александр Калиновский: Особо менять нам ничего не пришлось, наша стратегия и до пандемии основывалась на том, чтобы клиент мог получить через интернет любой продукт банка — оформить дебетовую или кредитную карту, получить потребительский кредит.

Последняя услуга не является калькой с офлайнового потребительского кредитования, когда покупатель приходит в магазин и на месте оформляет кредит. Для ее предоставления необходимо создать экосистему из партнеров, наладить взаимодействие между их и банковской ИТ-системами, чтобы клиент мог через интернет взаимодействовать с ними обеими, выбрать товар, получить кредитный лимит, оформить покупку.

Наши клиенты практически все необходимые операции могут осуществлять удаленно, через интернет-банк или мобильное приложение.

Те моменты, которые требуют физического контакта, например, связанные с предоставлением бумажных документов или необходимостью собственноручной подписи, мы решили сопряжением «онлайна» с курьерской службой.

В силу специфики нашего бизнеса какому-то количеству клиентов все равно надо было посещать офисы. Мы старались уменьшить риски и для клиентов и для сотрудников — следили за размерами очередей, старались, чтобы в отделениях присутствовало минимально необходимое количество специалистов, а все кто мог — работали из дома. Но основное направление действий — это, конечно, увеличение количества операций, которые можно осуществлять, не выходя из дома.

CNews: Возможно ли импортозамещение в банках на серьезном уровне и в каких областях?

Александр Калиновский: Мы используем российские продукты там, где это целесообразно. Например, у нас российская АБС — внедрять иностранную, на мой взгляд, бессмысленно. Ведь ее функционирование — это вопрос не только качества программного обеспечения как такового. Приобретая банковскую систему, я приобретаю не софт, а взаимоотношения с поставщиком этого софта, я приобретаю его понимание российского законодательства, учета, знание реалий, в которых нужно работать.

Кроме того, мы сами разработали кредитный конвейер и уже упоминавшееся мобильное приложение.

А вот системы, на которых построена наша работа с данными, основаны на открытом коде, который создавало международное сообщество разработчиков. Импортозамещение тут вряд ли возможно, да и не очень нужно, потому что в этих приложениях собраны лучшие мировые практики.

Ну и инфраструктурные решения у нас от лучших западных производителей, на данный момент я не вижу подходящих отечественных аналогов.

Что касается квантового компьютинга, то с ним вопрос простой

CNews: Если про будущее поговорить, какие из таких модных технологий — блокчейн — на слуху, что из этого вы видите применимо к банковской сфере?

Александр Калиновский: Блокчейн — модная тема, но пока без практического выхлопа. Пробуют многие, на Западе даже разработали АБС на базе этой технологии, однако пока ее никто не внедрил. Так что, на мой взгляд, за блокчейном, конечно, надо следить, но в ближайшем времени я пока не вижу ему практического применения в нашем банке.

Что касается квантового компьютинга, то с ним вопрос простой. Квантовый компьютер дает огромную скорость работы, но пока за очень высокую цену. Когда соотношение «цена/производительность» снизится до той величины, которую банки будут готовы платить за скорость — технология начнет пользоваться спросом.

Я думаю, что мы к квантовому компьютингу со временем придем, подобно тому, как уже пользуемся, скажем, облаками или искусственным интеллектом.

CNews: Насколько широко искусственный интеллект применяется в банкинге и в вашем банке, в частности?

Александр Калиновский: Если не требовать от ИИ чего-то вроде «умных роботов» в духе Айзека Азимова, то практические применения есть уже сейчас. Например, у нас работают боты на базе ИИ, которые помогают обслуживать клиентов.

В дальнейшем большое поле для искусственного интеллекта — обработка запросов на естественном языке, которая пригодится в автоматизации бизнес-процессов, в обработке заявлений клиентов и сотрудников. Также ИИ найдет применение и для решения технических задач — для автоматизации процессов управления инфраструктурой, обеспечения кибербезопасности.

CNews: Вы работали в разных странах. Если посмотреть на нашего регулятора, на регуляторов других стран, отличаются ли их требования по части ИТ?

Александр Калиновский: Мне довелось поработать и с американскими, и с английскими регуляторами, и с регуляторами в Гонконге, например. И могу сказать, что я разницы по части требований в области ИТ и безопасности не вижу. Финансовые регуляторы всех развитых стран требуют от нас приблизительно одного и того же, более-менее идут в ногу друг с другом.