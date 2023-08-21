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Новый двигатель ПД-8В для тяжелых вертолетов Ми-26 будет проектироваться в российской системе «Компас-3D»

Новый двигатель ПД-8В для тяжелых вертолетов Ми-26 будет проектироваться в САПР «Компас-3D». Об этом сообщил генеральный директор «Объединенной двигателестроительной корпорации» Вадим Бадеха на встрече с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

Генеральный директор ОДК подчеркнул, что реализация всех поставленных задач невозможна без современного программного обеспечения в области проектирования, управления жизненным циклом изделия, управления производством. Корпорация активно проводит программу импортозамещения, в том числе в области PDM/PLM-систем, систем инженерного анализа и расчетов. В рамках индустриальных центров компетенций реализуются два проекта с государственной поддержкой по созданию CAD/CAM/PDM- и ERP-систем.

Благодаря поддержке Минцифры в «ОДК-Кузнецов» более 450 рабочих мест оборудованы САПР «Компас-3D». Именно на этих рабочих местах ведется разработка всех вновь создаваемых элементов подготовки и оснащения производства.

Вадим Бадеха, генеральный директор ОДК, сказал: «Сегодня агрегаты двигателя ПД-35 проектируются уже в «Компасе». Двигатель ПД-8В будет с нуля проектироваться в «Компасе».

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В 2022 г. о внедрении «Компас-3D» в рамках импортозамещения объявило рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» (также входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» госкорпорации «Ростех»), разработчик и производитель газотурбинных двигателей.

«Система проектирования «Компас-3D» разработана компанией «Аскон», базируется на собственном геометрическом ядре и соответствует российским стандартам оформления конструкторской документации и электронной модели изделия. Ее современная версия содержит инструменты трехмерного твердотельного моделирования, каркасно-поверхностного и листового моделирования, прямого редактирования геометрии, подготовки чертежей и спецификаций, обмена данными с другими CAD-системами. Встроенные приложения позволяют проводить гидрогазодинамические расчеты, выполнять многопараметрическую и топологическую оптимизацию модели.

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