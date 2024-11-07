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В Бурятии спрос на российские облака вырос в полтора раза

МТС зафиксировала рост потребления облачных сервисов среди бизнеса Бурятии. Число компаний, пользующихся облачными сервисами в регионе, за год выросло в 1,5 раза. Среди самых популярных услуг - виртуальная инфраструктура и резервное копирование. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков МТС Web Services, чаще всего облачными сервисами на Дальнем Востоке пользуются ритейлеры - на них приходится порядка 40% клиентов. В 13% случаев свои данные в облако переносят предприятия из сферы ИТ и связи, в 10% — из сферы транспортировки и хранения. Облачными сервисами также пользуются обрабатывающие предприятия и компании из сферы финансов и страхования.

Больше всего спрос на облако в регионе вырос в сфере транспортировки и хранения. Закупки облачных сервисов в данном секторе экономики за год выросли в восемь раз. Следом идут предприятия, работающие в области ИТ и связи, — прирост 1,8 раза, а также строительная отрасль — 1,6 раза. Спрос на облака также растет в ритейле и медицине.

Порядка 60% клиентов MWS в регионах Дальнего Востока используют виртуальную инфраструктуру, более 30% — делают резервное копирование информации в облаке, 13% — размещают свои данные в объектном хранилище. Также популярностью в федеральном округе пользуются офисное ПО в облаке, виртуальные рабочие места для удаленной работы и сетевые сервисы.

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Сильнее всего среди всех облачных сервисов вырос спрос на резервное копирование — в 1,9 раза, следом идет виртуальная инфраструктура — прирост более чем в 1,6 раза и объектное хранилище — в 1,6 раза. Также спрос растет на корпоративную почту и изолированное сетевое соединение.

«Отечественные облачные сервисы - эффективное ИТ-решение для компаний любого масштаба. Облака позволяют перераспределить нагрузку на «железо» и ускорить запуск новых проектов. При этом, использование облачных технологий помогает компаниям значительно сократить затраты на ИТ-инфраструктуру. Благодаря облакам, бизнес может повысить производительность труда и обеспечить безопасность ресурсов», — отметила директор МТС в республике Бурятия Жанна Дорошова.

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