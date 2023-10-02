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Жители Солдатского могут серфить в сети МТС на высоких скоростях

МТС усилила сеть LTE в микрорайоне Солдатский в Улан-Удэ. После установки дополнительного телеком-оборудования, скорость мобильного интернета выросла двукратно. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое оборудование LTE дополнительно покрывает территорию частного сектора и садоводств «Цагатуй», «Пригородное», «Пригородное-2», «Пригородное Плюс». Позитивные изменения почувствовали горожане на улицах Мелиораторов и Панфилова, а также около школы №54, торговой площади «У Поселья», амбулатории городской поликлиники №1.

Теперь жители микрорайона Солдатский и близлежащих садоводств могут пользоваться всеми необходимыми сервисами на больших скоростях даже в часы максимальной нагрузки на сеть: общаться в социальных сетях по видеосвязи, удаленно решать рабочие вопросы или учиться, играть в сетевые игры, скачивать и смотреть фильмы и лайфхаки по ведению загородного хозяйства в высоком качестве.

«Жить за городом в своем доме – становится трендом у жителей Бурятии. В отдаленных микрорайонах Улан-Удэ строятся новые дома, расширяется территория частного сектора, и мы, в свою очередь, заботимся о том, чтобы жителям загородных домов были доступны все необходимые интернет-сервисы. Для этого мы строим в этих местах мобильную сеть. Сегодня в Солдатском проживает уже более пяти тысяч человек, и установка нового оборудования позволит горожанам всегда оставаться на связи и откроет широкие возможности экосистемы МТС для работы, учебы и досуга», – отметила директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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