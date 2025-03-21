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В трех населенных пунктах Бурятии впервые запущены отечественные базовые станции на сети МТС

МТС сообщает о запуске трех базовых станций «Иртея» в Республике Бурятия. В результате высокоскоростной мобильный интернет МТС стал впервые доступен еще примерно 1500 селян. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Базовые станции стандарта 4G российского производства заработали на сети МТС в селах Дутулур и Ехэ-Цакир Закаменского района. Телеком-оборудование «Иртея» работает в диапазоне 800 МГц, обеспечивая устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет МТС. Теперь около 1500 селян смогут с комфортом пользоваться необходимыми цифровыми сервисами: от госуслуг и онлайн-шопинга до просмотра потокового видео в высоком разрешении.

Кроме этого, в селе Турунтаево Прибайкальского района, где проживает более 5000 человек, увеличилась зона покрытия LTE, благодаря чему селяне смогут пользоваться мобильным интернетом МТС на более высокой скорости в разных локациях населенного пункта.

«Мы уже вывели в эфир первые отечественные базовые станции и рассчитываем, что дальнейшее внедрение оборудования поможет нам нарастить темпы развития сети в регионе. Телеком-оборудование компании «Иртея» уже хорошо себя зарекомендовало в реальных условиях. К примеру, в соседней Иркутской области одна из таких базовых станций, запущенных перед Новым годом, за 13 дней каникул обеспечила передачу мобильных данных объемом более 1 терабайта, что равно примерно 250 фильмам или 500 часов HD-видео», – сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

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