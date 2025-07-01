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В Бурятии рост умных устройств для бизнеса в сетях МТС составил почти 300%

МТС сообщает, что количество умных устройств в сети Республики Бурятия выросло почти на 300%. В топе отраслей, где наиболее востребованы М2М-устройства, – финансы и ЖКХ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В топ отраслей Бурятии, где цифровые устройства востребованы давно и наиболее масштабно, входит банковская сфера, применяющая их для мониторинга работоспособности банкоматов. На втором месте – ЖКХ, использующая умные устройства как в энергетике, так и в водо-газоснабжении. В большинстве своем это приборы, направленные на сбор и учет данных конечных пользователей. Замыкает топ-3 направлений в М2М (технология межмашинного взаимодействия, которая позволяет устройствам взаимодействовать друг с другом без участия человека) – охранные предприятия, в том числе, частные, которые используют SIM-карты для передачи данных с терминалов охранных устройств.

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Цифровизация

В 2025 г. прирост устройств М2М в сети Бурятии демонстрируют сфера ИТ, которая занимается разработкой компьютерного программного обеспечения, и транспортная отрасль, которая мониторит передачу данных с навигационных систем управления автотранспорта, в том числе спецтехники, с целью контроля местоположения и нерационального использования топлива.

«Сегодня технологические решения интернета вещей, такие как платежные терминалы или датчики для отслеживания транспорта не только являются частью повседневной жизни, но и переживают новый цифровой подъем и становятся фундаментом для многих отраслей. Удаленный контроль и мгновенный обмен данными помогают как крупному, так и малому бизнесу освободить сотрудников от рутинной механической работы, чтобы они могли сосредоточиться на основных задачах», — отметила директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

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