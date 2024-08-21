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МТС: почти половина жителей Бурятии во время отпуска предпочитает смотреть кино

МТС провела исследование, как жители Бурятии и жители других российских регионов проводят отпуск. По итогам опроса аналитики онлайн-кинотеатра KION и сервиса путешествий МТС Travel выяснили, что идеальный отпуск в представлении большинства жителей региона длится больше 14 дней, а 44% опрошенных признались, что просмотр фильмов - их любимый вид досуга во время отдыха. Об этом CNews сообщили представители МТС.

22% опрошенных жителей Бурятии заявили, что до конца 2024 г. планируют отправиться в отпуск. 8% признались, что не были в отпуске и не планируют его до конца 2024 г. Остальные опрошенные уже успели отдохнуть в 2024 г.

57% жителей Бурятии рассказали, что идеальная продолжительность отпуска для того, чтобы отдохнуть и восстановиться от работы, должна составлять более 14 дней. 38% назвали идеальной продолжительностью отдыха 7-14 дней, 3% – 3-7 дней, а 2% жителей Республики хватит и коротких выходных продолжительностью до 3 дней.

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Среди любимых занятий во время отпуска жители Бурятии назвали просмотр фильмов – этот вид досуга предпочитают 44% опрошенных. Во время отпуска респонденты чаще выбирают просмотр контента на мобильных устройствах, и смотрят комедии и мелодрамы.

Также жители Бурятии поделились своими планами на отпуск. 3% рассказали, что проведут его на пляже, у 10% отпуск будет познавательным, у 7% – дачным, у 27% – активным, 6% займутся здоровьем. Еще 45% жителей региона выбрали другой тип отдыха.

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