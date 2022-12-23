Сбежавшая из России бывшая «дочка» Huawei выпустила сверхдешевый антикризисный смартфон с большим аккумулятором. Цена

Под брендом Honor, когда-то принадлежавшем Huawei, вышел смартфон Х5 стоимостью менее 8000 руб. Мобильник работает на Android Go, имеет самый базовый уровень оснащения, но при этом питается от батареи на 5000 мАч.

Уже не Huawei

Компания Honor, до осени 2020 г., являвшаяся суббрендом китайской Huawei, анонсировала сверхдешевый по меркам 2022 г. смартфон X5. Устройство относится к супербазовому уровню, за исключением аккумулятора – батарея здесь больше, чем во многих топовых мобильниках современности.

Honor X5 работает на Android Go – урезанной версии обычной ОС Android, так как полноценная система ему не положена по распоряжению Google. Связано это со слабыми аппаратными возможностями смартфона.

Продаваться Honor X5 будет лишь в нескольких регионах мира, включая Иорданию. Цветов корпуса три – черный, синий и оранжевый. Цена составит в пределах 99 евро. Это довольно мало, если не учитывать актуальный курс российской валюты, согласно которому Honor X5 стоит около 7600 руб.

Смартфон хоть и базовый, но расцветками корпуса не обделен

Впрочем, в России Honor X5 продаваться не будет. По крайней мере, по «белому» импорту в страну он попасть точно не сможет. Как сообщал CNews, Honor ушла из России еще в июне 2022 г. Huawei начала вводить свои антироссийские санкции еще в конце февраля 2022 г., но Honor с ней больше не связана. В ноябре 2020 г. она, не без вмешательства США, стала отдельной компанией.

Чудес не бывает

Чтобы сделать возможной цену в пределах 99 для своего нового Х5, Honor пришлось пойти на некоторые хитрости. Перво-наперво из смартфона пропали все компоненты, которые так или иначе повышали себестоимость устройства.

«Под нож» отправился сканер отпечатков пальцев – его нет ни на тыльной панели, ни в кнопке включения, ни тем более под экраном. Также в смартфоне отсутствует разъем зарядки USB-C – вместо него установлен давно устаревший асимметричный microUSB 2.0.

Его наличие означает, что заряжаться Honor X5 будет просто долго, а очень долго. microUSB рассчитан на мощность зарядки лишь до 10 Вт, и это при батарее 5000 мАч. Но есть и плюсы – медленная зарядка гарантированно не нанесет АКБ никакого вреда, в отличие от быстрой.

Дизайн, как и внутреннее наполнение, упрощен настолько, насколько это возможно в 2022 году

Также к плюсам наличия такого аккумулятора следует отнести повышенную автономность Honor X5. Это заслуга не только большой емкости батареи, но и отсутствия «железа», потребляющего много энергии.

В Honor X5 установлено лишь 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а экран хоть и имеет диагональ 6,5 дюйма, но разрешение поддерживает только HD+. Частота обновления базовая – 60 Гц.

Суперапп для ЦОД: что это такое и как его внедрять ПО

В смартфоне всего две камеры – фронтальная 5 МП и тыльная 8 МП. К дополнительным характеристикам Х5 относятся два SIM-слота, слот microSD, разъем под проводные наушники и доступ к сетям 4G. В основе смартфона лежит процессор MediaTek Helio G25 – 12-нанометровое решение образца лета 2020 г. с восемью ядрами в двух кластерах на частоте до 2 ГГц. Результат тестов в AnTuTu 9 – около 94 тыс. баллов, в GeekBench 5 – менее 500 баллов в многоядерном режиме и около 200 баллов в одноядерном.

Honor X5 не стоит путать с моделью Honor 5X шестилетней давности.

Honor 5X

Это тоже бюджетное устройство со схожей аппаратной начинкой, но с более высоким разрешением экрана и дактилоскопом на тыльной панели.

Куда делся Android

Из коробки Honor X5 работает на базе Android 12, но с приставкой Go. Наличие этой приставки означает, что из системы вырезано большинство возможностей и оставлены лишь базовые функции. За счет этого ОС может работать на устройствах со старым или слабым «железом».

Александр Губинский, Самараавтожгут: Как мы получали грант на внедрение компьютерного зрения Поддержка ИТ-отрасли

Android Go – официальная разработка Google. Платформа существует с 2017 г. и ежегодно обновляется до новой версии, как и полноценная Android. Устанавливать ее можно только на медленные устройства – согласно требованию Google, производители могут использовать ее только в устройствах с оперативной памятью менее 3 ГБ. По этой причине на более производительных гаджетах стоит обычная Android.

Выпуск Android Go принес свои плоды, разнообразив рынок Android-смартфонов. Общее число телефонов на этой ОС в мире превышает 3 млрд, из них, как сообщал CNews, около 250 млн работают на Android Go.