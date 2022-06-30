Из России ушла бывшая «дочка» Huawei. Официальные поставки смартфонов Honor прекращены

Honor остановила поставки своих смартфонов в Россию. Это бывшая дочерняя компания китайского техногиганта Huawei, импорт мобильников которого в Россию весной 2022 г. сократился вдвое. Теперь Honor планирует организовать ввоз смартфонов посредством параллельного импорта. Судьба других ее гаджетов на российском рынка (ноутбуков, наушников, смарт-часов) под вопросом.

Россия осталась без смартфонов Honor

Компания Honor прекратила официальный ввоз своих смартфонов на территорию России, пишут «Ведомости» со ссылкой на неназванные источники в телеком-секторе. Сама Honor заявление по этому поводу пока не делала.

Honor – это бывший дочерний бренд китайского техногиганта Huawei. Он был выделен в отдельную компанию в конце 2020 г. под давлением властей США и, в, отличие от самой Huawei, получил возможность выпускать смартфоны с сервисами Google. У Huawei ее нет с мая 2019 г.

На момент публикации не было известно, что именно могло побудить Honor остановить поставки смартфонов на российский рынок. Однако нельзя не отметить, что после отделения от Huawei она осталась китайской – ее новым владельцем стал гигантский консорциум из КНР. Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. В него входят свыше 30 компаний, включая Shenzhen Smart City Development Group и китайского оператора связи China Telecom.

Купить смартфоны Honor в России станет немного труднее

В России продается и другая техника Honor, в том числе ноутбуки и умные часы. Судьба их импорта на момент публикации материала оставалась неизвестной.

С запозданием на три месяца

По словам источников издания, в реальности поставки смартфонов Honor в Россию прекратились еще в марте 2022 г., почти сразу после начала спецоперации на Украине. Почему они решили сообщить об этом лишь спустя три месяца, остается неизвестным.

При этом к концу июня 2022 г. смартфоны Honor по-прежнему присутствовали в российской рознице – купить их можно было как в крупных сетях распространения, так и официальном российском интернет-магазине honor.ru.

Из российских магазинов смартфоны Honor пока не исчезли

Причин тому может быть две. Или поставки прекратились лишь в июне 2022 г., или мобильники Honor были завезены в Россию с большим запасом, которых уже хватило более чем на три месяца. Также россиянам на момент выхода материала была доступна и другая техника бренда – ноутбуки, гарнитуры, смарт-часы и др.

Россияне ничего не заметят

В недавнем прошлом смартфоны Honor были самими востребованными в России. По итогам I квартала 2020 г. на них пришлось 30% продаж в натуральном выражении против 26% у Samsung, 11% у Xiaomi и 10% у Huawei (статистика IDC).

Всего год спустя все кардинально изменилось. Как сообщал CNews, в I квартале 2021 г., лидером стала Samsung с долей рынка 35,6%. второе место получила Xiaomi (28,2%), Apple поднялась на третье место (15,8%), а Huawei и Honor выбыли из первой пятерки, пропустив вперед. В топ-5 компании Realme (3,9%) из китайского холдинга BBK и российский бренд BQ (2,6%).

В I квартале 2022 г. доля Honor на российском мобильном рынке остановилась на отметке 3,5% в натуральном выражении и 3,4% в денежном (статистика МТС). Вторая четверть 2022 г., завершившаяся 30 июня 2022 г., оказалась для компании немного более успешной – ее доли рынка выросли до 4,2% и 5,0% соответственно. Таким образом россияне в большинстве своем могут и не заметить уход с рынка китайского бренда, доля которого и без того минимальна.

Российский онлайн-магазин Honor все еще функционирует

В общем зачете по итогам II квартала 2022 г. Honor заняла шестое место по объемам продаж смартфонов в России. Лидером, по данным МТС, стала Xiaomi (31% рынка, годом ранее – 25%), за ней следует Samsung (18%, годом ранее – 34%), а третье место получила Realme (13% против 4% во II квартале 2021 г.). Топ-5 замыкают Apple с 11-процентной долей (годом ранее – 15%) и Tecno (4,4%, годом ранее – 1%).

Ставка на «серый» импорт

Прекратив официальные поставки смартфонов в Россию, Honor попытается вернуться на рынок страны при помощи параллельного импорта, утверждает неназванный собеседник «Ведомостей». По его словам, компания нашла партнеров в Узбекистане для импорта мобильников в Россию и теперь ищет их в Армении и Грузии. «Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», – добавил источник.

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Параллельный импорт – это тот же «серый» импорт, то есть ввоз товаров без согласия правообладателя. Разница лишь в том, что параллельный импорт официально легализован в России – власти разрешили ввозить в страну по «серым» схемам продукцию 200 иностранных брендов после того, как эти компании поддержали антироссийские санкции.

Наличие в стране параллельного импорта поможет избежать дефицита товаров. Вот только сами товары могут резко подорожать, что видно на примере смартфонов – цены на «серые» мобильники в некоторых крупных сетях взлетели на 10-20%.

Почему Huawei избавилась от Honor

Компания Honor, на протяжении многих лет являясь «дочкой» Huawei, специализировалась на выпуске недорогих гаджетов, чем и заслужила популярность во многих странах, включая Россию. Весной 2019 г. экс-президент США Дональд Трамп (Donald Trump) сделал Huawei рычагом давления на Китай в торговой войне, которую сам же и развязал в 2018 г.

Против Huawei вводились многочисленные санкции, вплоть до запрета выпуска ее процессоров на фабриках компании TSMC. Весной 2019 г. Huawei лишилась возможности выпускать смартфоны с сервисами Google – Gmail, YouTube и др., к которым привыкли все пользователи Android. Это моментально обрушило их мировые продажи.

На вопрос, что будет с лэптопами и носимой электроникой Honor в России, ответа пока нет

Honor могла пойти по тому же пути – попасть под санкции США. В ноябре 2020 г. руководство Huawei приняло решение о выделении «дочки» в отдельную компанию с последующей ее продажей.

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Это шаг не избавил саму Huawei от давления со стороны властей США – в 2021 г., когда США возглавил Джозеф Байден (Joseph Biden), над Huawei нависла угроза вынужденной продажи еще и своего серверного бизнеса.

В начале 2022 г. Huawei решила поддержать антироссийские санкции, правда, без официальных заявлений. Она вдвое сократила поставки смартфонов в Россию, перестала ввозить базовые станции и выходить на связь с российскими партнерами, а также начала удалять российские приложения из своего магазина AppGallery. В июне 2022 г. стало известно о закрытии нескольких розничных магазинов Huawei в разных регионах России.