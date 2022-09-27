На рынок выходит ультрабюджетный смартфон с поддержкой 5G. Китай и Корея ни при чем

Сверхдешевый 5G-смартфон

Индийский оператор сотовой связи Reliance Jio готовит к выпуску ультрабюджетный смартфон с поддержкой сетей пятого поколения (5G).

По информации Counterpoint Research, первый 5G-гаджет компании, созданный в сотрудничестве с Google, будет продаваться по цене в 8-12 тыс. рупий (около 6-9 тыс. руб.). Впервые о планах Reliance Jio по выпуску данной модели сообщил портал Android Central в начале 2022 г., однако до сих пор возможная цена новинки оставалась тайной.

Если стоимость гаджета под брендом Jio действительно попадет в обозначенный диапазон, аппарат сможет претендовать на звание одного из самых дешевых 5G-смартфонов на рынке. К примеру, сейчас в российской рознице бюджетный Xiaomi Redmi Note 5G 4/64 ГБ можно приобрести по цене в 15 тыс. руб. Будет ли новинка Jio продаваться за пределами Индии, пока не известно.

«Ультрабюджетник» Jio с поддержкой 5G

Согласно данным Counterpoint Research, 5G-смартфон Jio появится на рынке в 2024 г. и будет поддерживать в том числе частоты миллиметрового (от 24 ГГц и выше; годятся для развертывания сетей внутри помещений) и Sub-6GHz (до 6 ГГц) диапазонов. Прежде чем вывести новинку в продажу, оператор планирует значительно расширить зону покрытие сети 5G на территории страны.

Предварительные характеристики устройства

Устройство, по предварительным данным, может быть построено на базе однокристальной системы (SoC) Qualcomm Snapdragon 480. Чип выпускается по восьминанометровому техпроцессу с 2021 г. и относится к бюджетному сегменту. Ожидается, что девайс получит 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Это достаточно скромные объемы по сегодняшним меркам.

Дисплей устройства диагональю 6,5 дюйма будет выполнен на основе IPS-матрицы с разрешение HD+ (1600x720 пикселей). Гаджет оснастят двойной основной камерой (13 МП + 2 МП датчик для макросъемки), которая способна осуществлять запись видео в разрешении 1080p при 60 кадрах в секунду, а также в режиме замедленной съемки в разрешении 720p при 120 кадрах в секунду. Разрешение матрицы одиночной фронтальной селфи-камеры составит 8 МП.

Предполагается, что несъемная аккумуляторная батарея будет иметь емкость 5 мА*ч и сможет подпитываться энергией в режиме быстрой зарядки (18 Вт). Устройство можно будет разблокировать по отпечатку пальца – соответствующий сканер разместится на боку смартфона. Владелец получит возможность установить две SIM-карты и карту памяти microSD для расширения вместительности внутреннего накопителя.

Подробности о программной «начинке» девайса пока отсутствуют. Однако, учитывая его достаточно слабое «железо» и тот факт, что в проекте по разработке смартфона принимает участие Google, с высокой вероятностью в качестве операционной системы будет выбран Android Go.

Наследник JioPhone Next

Новый смартфон Jio станет наследником другого аппарата индийского телеком-оператора – Jio Phone Next. Гаджет на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 219 (2019 г.) был выпущен в продажу в конце октября 2021 г. и продавался по цене в 6499 рупий (около 4,6 тыс. руб.), однако не поддерживал мобильные сети пятого поколения.

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Портал Android Authority, освещая подготовку модели к выпуску, окрестил ее «самым дешевым смартфоном в мире».

5G-смартфоны набирают популярность

Согласно прогнозу IDC, в ближайшие годы 5G-смартфоны продолжат набирать популярность. Как ожидают аналитики, в глобальных масштабах продажи таких устройств вырастут на 23,6% к концу 2022 г., а их доля в общем объеме перевалит за 50%. Средняя цена смартфона с поддержкой сотовых сетей пятого поколения составит $616 (около 36 тыс. руб.).

Целесообразно ли приобретение 5G-смартфона в России в 2022 г. – вопрос дискуссионный. В нашей стране по состоянию на сентябрь 2022 г. отсутствуют широкодоступные сотовые сети пятого поколения. Операторы не спешат с их развертыванием. Приобретение зарубежного оборудования для решения этой задачи осложнено западными санкциями, а серийное производство отечественных базовых станций пока не началось, хотя работа на данном направлении ведется несколькими компаниями и достаточно давно.

В конце июля 2022 г. CNews писал о том, что в России в ближайшие несколько лет может появиться отечественное оборудование для сетей шестого поколения. Над этим проектом совместно работают НИИ радио и «Сколтех».