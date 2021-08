Рассекречен «самый дешевый» смартфон в мире. На что он способен

В Индии готовится к выпуску ультрабюджетный смартфон JioPhone Next, известный как «самый дешевый смартфон в мире». Мобильник работает на Android 11 Go и действительно имеет базовые технические характеристики. Над ним работал индийский оператор Reliance Jio, заручившись поддержкой Google. За пределами Индии смартфон появится после 10 сентября 2021 г.

Подозрительно дешевый смартфон

Стали известны аппаратные спецификации смартфона JioPhone Next. Их рассекретил профильный портал Android Authority, назвавший этот аппарат «самым дешевым смартфоном в мире».

Судя по спецификациям, JioPhone Next действительно относится к ультрабюджетному сегменту. Флагманы с похожими характеристиками выпускались 10 лет назад.

За JioPhone Next стоит индийский оператор сотовой связи Reliance Jio. Смартфон разрабатывался при непосредственном участии Google. Оператор нацелен на его международные продажи – купить JioPhone Next за пределами Индии можно будет после 10 сентября 2021 г.

JioPhone Next

Между тем, проверить, действительно ли JioPhone Next является самым дешевым мобильником в мире, пока не представляется возможным. Reliance Jio тщательно скрывает информацию о его цене, и пока сохраняется вероятность, что по минимальной цене он будет продаваться только непосредственно у самого оператора, а те, кто не станет подключаться к его сети, будут вынуждены заплатить за него, к примеру, как за бюджетный моноблок Nokia 1.4. В российской рознице последний на 13 августа 2021 г. стоил в пределах 8 тыс. руб.

Возможности смартфона

Для JioPhone Next разработчики выбрали один из самых доступных процессоров на рынке – Qualcomm 215. Он был представлен в начале июля 2019 г., и в его названии, в отличие от более продвинутых чипов, нет слова Snapdragon.

CPU содержит четыре ядра Cortex A53 на частоте до 1,3 ГГц и видеоподсистему Adreno 308. В нем есть поддержка NFC и сотовый модем Snapdragon X5 для доступа к сетям LTE (4G). Такой же процессор используется и в упомянутом Nokia 1.4.

Управление смартфоном осуществляется при помощи экрана с разрешением 1440х720 пикселей (формат HD). Диагональ и тип матрицы продолжают оставаться тайной, однако поддерживаемое разрешение указывает на формат дисплея – 16:9. За счет этого широкие рамки ему обеспечены, что видно на опубликованных изображениях.

По своим аппаратным возможностям JioPhone Next во многом схож с Nokia 1.4

Помимо процессора и дисплея смартфону полагаются две фотокамеры. Основной модуль, расположенный на тыльной стороне, делает пятимегапиксельные снимки, а фронтальный – двухмегапиксельные. Не исключено, что это было достигнуто за счет интерполяции, и реальное разрешение матриц в итоге окажется еще более низким.

Дополняет список известных характеристик оперативная память объемом 2 ГБ. Все прочие параметры JioPhone Next, включая емкость аккумулятора, тип разъема для зарядки, количество SIM-слотов и объем внутреннего накопителя, станут известны ближе к дате релиза.

Программная составляющая

Разработанный совместно с Google, индийский моноблок JioPhone Next работает на базе ОС Android 11, вышедшей в сентябре 2020 г. На него установлена ее урезанная версия с приставкой Go, поскольку для полноценной сборки Android 11 имеющихся 2 ГБ оперативной памяти недостаточно.

Google представила самую первую версию Android Go в мае 2017 г. Поначалу предполагалось, что она будет устанавливаться на смартфоны с оперативной памятью объемом 0,5 и 1 ГБ. В июле 2020 г. CNews писал, что в список вошли и двухгигабайтные модели.

Полноценный Android индийской новинке не полагается

В составе Android Go присутствует меньше системных приложений, чем в обычной Android. К тому же, штатные программы (YouTube, Gmail, Chrome и др.) здесь имеют упрощенный интерфейс и меньшее число функций.

С технической точки зрения «ограниченность» Android Go не имеет отношения к совместимости приложений. Это означает, что пользователь при желании может установить любые приложения из Google Play, смирившись с их медленной работой.

В случае JioPhone Next базовый набор программ будет дополнен утилитами Google Camera Go и Google Duo Go. Первая представляет собой улучшенное приложение для камеры с расширенным списком функций, а вторая – это сервис видеозвонков.

Самый-самый дешевый индийский телефон

У Индии есть опыт по созданию «самого дешевого» смартфона во всем мире. В феврале 2016 г. индийская компания Ringing Bells анонсировала Android-мобильник Freedom 251, который оценила менее чем в $4 (294 руб. по курсу ЦБ на 13 августа 2021 г.).

По заявлениям разработчиков, смартфон был создан с нуля и комплектовался четырехдюймовым IPS-дисплеем с разрешением 960x540 пикселей, CPU с частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, накопителем на 8 ГБ и фотокамерами на 3,2 Мп (основная) и 0,3 Мп (фронтальная). Емкость батареи составляла 1450 мАч, ее сделали съемной.

Заявления о существовании 4-долларового смартфона оказались ложью

Ringing Bells была основана за год до премьеры Freedom 251. Компания утверждала, что смартфон был создан при «огромной помощи правительства Индии», но характер этой помощи так и не был раскрыт.

В июле 2016 г. разработчики заявили, что суммарное количество предзаказов на Freedom 251 достигло 70 млн. Они собирались отправить мобильники первым 200 тыс. покупателей в августе 2016 г., но через пару дней сократили это число до 10 тыс. устройств, а потом еще вдвое. В итоге ни один Freedom 251 так и не был отправлен никому, и нет информации, планировала ли Ringing Bells в принципе начинать их поставки.

Через некоторое время выяснилось, что к разработке смартфона компания не имеет никакого отношения. Под названием Freedom 251 скрывался «китаец» Adcom Ikon 4, который на тот момент стоил в пределах $56 (4110 руб.).