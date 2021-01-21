Nokia выпускает уникальный смартфон с огромным экраном за копейки

Под брендом Nokia выйдет смартфон Nokia 1.4 стоимостью около 100 евро, который первым в линейке 1-Series получит сканер отпечатков пальцев. Это потомок модели Nokia 1.3, и в сравнении с ней он получил гигантский дисплей, и огромный аккумулятор. Но на оперативной памяти производитель все же решил сэкономить.

Потенциальный бюджетный бестселлер

Холдинг HMD Global собирается выпустить смартфон Nokia 1.4, который станет одним из самых доступных в его модельном ряду. Это будет новый представитель линейки 1-Series, он заменит собой моноблок Nokia 1.3 и станет первым в истории этой линейки мобильником со встроенным сканером отпечатков пальцев, пишет MySmartPrice.

Информацию о технических характеристиках и стоимости Nokia 1.4 первым опубликовал портал MySmartPrice. Внешний вид смартфона пока держится в секрете.

В сравнении с Nokia 1.3 новый Nokia 1.4 окажется дороже, хотя и ненамного, с учетом улучшенных технических характеристик. По прогнозам, цена нового смартфона составит в пределах 100 евро (8900 руб. по курсу ЦБ на 21 января 2021 г.), тогда как Nokia 1.3 на день начала продаж оценивался в 95 евро (8450 руб.).

Nokia пытается захватить сегмент ультрабюджетных смартфонов

Смартфоны Nokia официально продаются на территории России, но стоимость Nokia 1.4 для российского рынка пока остается неизвестной. Его предшественник, Nokia 1.3, на момент публикации материала оценивался в 6000 руб.

Масштабные улучшения за 5 евро

Несмотря на небольшую разницу в ценах на старте продаж, Nokia 1.4 во многом превосходит предыдущую модель. В первую очередь это касается экрана – он вырос до 6,5 дюйма и получил разрешение HD+ (в пикселях значение пока неизвестно), тогда как у Nokia 1.3 дисплей имеет диагональ 5,71 дюйма.

От предшественника Nokia 1.4 достался набор из двух камер 8 Мп (основная) и 5 Мп (фронтальная). Также сзади у него появится дополнительный модуль на 2 Мп, назначение которого не раскрывается.

Nokia 1.3 в пластиковом корпусе

Емкость аккумулятора в Nokia 1.4 разработчики повысят с 3000 до 4000 мАч, но пока неясно, будет ли он съемным, как в Nokia 1.3, а частота установленного в него четырехъядерного процессора составит 1,3 ГГц. За счет увеличения диагонали экрана подросли и общие габариты смартфона – до 166х77х9 мм. Материал корпуса не установлен, а варианты его расцветки уже известны – синий и серый.

Что осталось без изменений

В Nokia 1.4 производитель не стал устанавливать новые модули памяти, в результате чего в смартфоне, как и в Nokia 1.3, покупателя будут ждать всего лишь 16-гигабайтный накопитель и оперативная память ровно на 1 ГБ. Последнее означает, что на наличие в Nokia 1.4 полноценной ОС Android рассчитывать не стоит.

Nokia 1.3 значительно подешевел с момента начала продаж

Смартфон будет работать под управлением Android Go – упрощенной версия Android для мобильников с сильно ограниченным объемом оперативной памяти. Как сообщал CNews, Google анонсировала ее в мае 2017 г., и она была рассчитана только на устройства с 512 или 1024 МБ RAM, хотя существует вероятность, что устанавливать ее начнут и на смартфоны с 2 ГБ RAM. В случае Nokia 1.4 будет использоваться прошивка Android 10 Go.

Также, несмотря на прирост емкости АКБ, HMD Global не стал менять устаревший разъем microUSB, не поддерживающий быструю зарядку, на более современный USB-C.

Прочие спецификации

В списке характеристик Nokia 1.4, в дополнение к перечисленному, имеются два слота под SIM-карты, но только один из них позволяет подключаться к сетям четвертого поколения – второй работает исключительно с GSM (второе поколение сотовых сетей). Есть возможность установки карт памяти microSD объемом до 128 ГБ и подключения проводных наушников к разъему 3,5 мм.

Смартфон располагает модулями Wi-Fi 802.11n (только 2,4 ГГц) и Bluetooth 4.2. О наличии в смартфоне ресивера спутниковых навигационных систем MySmartPrice не упоминает, но в Nokia 1.3 есть поддержка GPS, ГЛОНАСС и Beidou.

Новая история Nokia

В начале XXI века Nokia была лидером в сегменте сотовых телефонов, а затем и смартфонов, но ситуация изменилась с анонсом в январе 2007 г. Apple iPhone первого поколения. За несколько лет Nokia превратилась из лидера в аутсайдера, а в сентябре 2013 г. и вовсе продала свое мобильное подразделение корпорации Microsoft. CNews писал тогда, что советы директоров обеих компаний договорились о приобретении Microsoft мобильного бизнеса Nokia за 5,44 млрд евро. Все условия сделки были выполнены в I квартале 2014 г., и Microsoft получила подразделение Nokia, производящее смартфоны, в том числе и устройства под брендом Lumia, работавшие под управлением платформы Windows Phone.

Microsoft продолжала выпускать смартфоны под финским брендом в течение нескольких месяцев после сделки, но в ноябре 2014 г. свет увидели первые мобильники без всем известной надписи Nokia на корпусе. Смартфоны начали продаваться под брендом Microsoft, и первыми такими аппаратами стали Lumia 535 и Lumia 535 Dual SIM.

В июле 2015 г. Microsoft проявила первые признаки разочарования от сделки по приобретению Nokia. Корпорация призналась, что была вынуждена списать активы, приобретенные у Nokia в 2014 г., на сумму $7,6 млрд. Представители Microsoft заявили, что у бизнеса по производству телефонов менее радужные перспективы, чем они рассчитывали изначально.

Ко II кварталу 2016 г. Microsoft окончательно разочаровалась в Nokia. В мае 2016 г., как сообщал CNews, она продала свой смартфонный бизнес компании HMD Global всего за $350 млн, хотя покупала его за 5,44 млрд евро. Первые смартфоны и телефоны под возрожденным брендом Nokia холдинг выпустил в начале 2017 г.

Однако за четыре года с момента возвращения бренда Nokia на рынок смартфонов он пока не смог войти в пятерку лидеров. Все места в ней по итогам III квартала 2020 г. распределены между Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple и Vivo, и они делят 71% мирового рынка умных мобильников (статистика IDC). Nokia и еще несколько десятков брендов, включая корейскую LG, занимает оставшиеся 29%.