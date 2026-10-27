Мир на пороге дефицита дешевых смартфонов. Бюджетные Samsung Galaxy A станут хуже, а платить за них придется больше

Samsung намерена в значительной степени сократить объемы выпуска своих самых доступных смартфонов – тех, что относятся к серии Galaxy A. Это может вызвать рост их цен – даже за бюджетные мобильники, пусть и корейские, а не китайские, придется платить ощутимо дороже. При этом быстрее и вместительнее они не станут – глобальный дефицит чипов памяти никуда не делся. Напротив, их характеристики могут лишь ухудшиться.

Обойдетесь без дешевых смартфонов

Корейская компания Samsung сокращает объемы производства смартфонов серии Galaxy A, самых доступных в своем модельном ряду, пишет портал Neowin. По итогам IV квартала 2026 г. (1 октября – 31 декабря) количество выпускаемых телефонов этой серии упадет на 20%.

Но этим Samsung не ограничится. В ее планы входит как минимум еще один этап уменьшения количества выпускаемых Galaxy A – в 2027 г. он дополнительно обрушится еще на 10%.

Напомним, Samsung – одна из немногих компаний, выпускающих смартфоны для мирового рынка, которая не относится к группе китайских производителей. Подавляющее большинство брендов Android-смартфонов в мире – родом именно из Поднебесной.

В России к концу октября 2026 г. цены на телефоны Samsung начинались с 10,2 тыс. руб. благодаря модели Galaxy A07. Это телефон с 4 ГБ оперативной памяти, что является уровнем 2016 г., но такой незначительный объем ОЗУ – прямое следствие дефицита чипов памяти из-за искусственного интеллекта.

Samsung Купить недорогой смартфон Samsung станет сложнее

Встроенной памяти в этом смартфоне тоже не так уж много – всего 64 ГБ.

Никаких объяснений

К моменту выхода материала Samsung не раскрывала причины своего стремления урезать количество выпускаемых смартфонов Galaxy A. По информации южнокорейского сетевого издания ETnews, в нынешнем квартале корейский техногигант сократил заказы компонентов для этих устройств на 20% по сравнению со своими планами, составленными в начале 2026 г.

В результате по итогам IV квартала 2026 г. заводы Samsung выпустят на 10 млн смартфонов меньше, чем планировалось.

Как пишет Neowin, весьма вероятно, что сокращение выпуска смартфонов Galaxy A связано с ростом стоимости комплектующих и сложностями с их поставками – с этими проблемами сейчас сталкиваются практически все крупные технологические компании. В частности, для подразделения Samsung, занимающегося выпуском телефонов, год выдался крайне тяжелым: ожидается, что по его итогам компания впервые за всю историю зафиксирует годовой убыток.

Бюджетные смартфоны Samsung часто стоят дешевле схожих по характеристикам телефонов из Китая

Но, вероятно, есть и другая причина. Samsung уже показала, что ей важнее всего именно прибыль, а не пользователи, когда начала отгружать почти все свои чипы памяти на нужды искусственного интеллекта, а не потребительского сегмента. Напомним, Samsung – один из мировых лидеров в производстве чипов NAND и DRAM. Как пишет Neowin, прибыль в сегменте бюджетных смартфонов невелика, в связи с чем, вероятно, Samsung пытается компенсировать это, смещая акцент на свои флагманские смартфоны серии Galaxy Z.

Корейцы что-то задумали

И все же смартфоны серии Galaxy A очень важны для Samsung – далеко не весь мир готов покупать устройства флагманской S-серии, которые из года в год почти не меняются ни внешне, ни внутренне, и которые, к тому же, могут быть опасны для здоровья. Напомним, технология Privacy Display в новых Galaxy S26 Ultra, не позволяющая видеть содержимое экрана посторонним, создает дополнительную нагрузку на глаза.

Также далеко не всем нужны складные смартфоны Galaxy Z Fold и Flip – кому-то не нравится их высокая стоимость, кто-то просто не желает пользоваться раскладушками. У Samsung также есть серия Galaxy M, но входящие в нее смартфоны стоят ощутимо дороже устройств Galaxy A. Для примера, самый доступный в сети DNS телефон Galaxy М – это М55 с 8 ГБ RAM и 128 ГБ ROM. На момент публикации материала он стоил 24,2 тыс. руб., более чем в два раза дороже упомянутого А07.

Основную долю продаж смартфонов Samsung в натуральном выражении делают именно телефоны Galaxy A. По данным портала GSMArena, на них приходится около 70% из примерно 240 млн смартфонов, которые Samsung продает ежегодно.

Не очень хорошие последствия

Эксперты портала Neowin полагают, что сокращение объемов выпуска недорогих смартфонов Galaxy A приведет в первую очередь к росту цен в бюджетном сегменте. Еще одно возможное следствие – появление моделей с более скромными характеристиками, которые будут продаваться по прежней или даже более высокой цене.

Иными словами, есть шанс возвращения в эпоху смартфонов с 3 ГБ оперативной памяти. По меркам 2026 г. это совсем мало – полноценную ОС Android на такие устройства установить не получится, ей нужно минимум 4 ГБ, так что производители вынуждены ставить на совсем слабые мобильники сильно упрощенную Android Go.