Nokia выпустила уникальный смартфон с большим экраном и солидной батареей за копейки. Видео

В модельном ряду Nokia появился смартфон Nokia 1.4 стоимостью от 8000 руб. в российской рознице. В его цену входят батарея на 4000 мАч, дисплей с диагональю 6,53 дюйма и сканер отпечатков пальцев, впервые интегрированный в смартфон линейки Nokia 1-Series. Предыдущие аппараты линейки поставлялись без него.

Недорогой и «трехцветный» смартфон

Компания HMD Global провела показ нового смартфона Nokia 1.4, ставшего самым бюджетным представителем модельного ряда 2021 года. Смартфон, о котором впервые стало известно в конце января 2021 г., выйдет по всему миру, в том числе и в России, но, в зависимости от региона будет доступен лишь в некоторых из имеющихся него комплектаций и цветов.

Так, по данным HMD Global, Nokia 1.4 уже поступил в продажу Европе в версии с 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти по цене 99 евро (9030 руб. по курсу ЦБ на 3 февраля 2021 г.). Также есть версии на 1/32 и 3/64 ГБ, но их европейская стоимость пока неизвестна. Доступные цвета для каждой из комплектаций – темно-серый, синий и темно-фиолетовый. Корпус смартфона выполнен из пластика.

В России же, как сообщили CNews представители HMD Global, Nokia 1.4 появится лишь во второй половине I квартала 2021 г. и только в двух комплектациях, где самая дорогая с 3/64 ГБ обойдется в 10 тыс. руб. и будет продаваться только в синем и фиолетовом оттенках корпуса. Вторая модификация – это 2/32 ГБ, в оригинальном анонсе не заявленная. Ее цвета – темно-серый и синий, рекомендуемая стоимость – 8000 руб.

Nokia 1.4

В сравнении со своим предшественником, Nokia 1.3, новый Nokia 1.4 оказался немного дороже. На старте продаж Nokia 1.3 оценивался в 95 евро (8660 руб.), а на 3 февраля 2021 г. его российская цена составляла 6000 руб.

Основные особенности

У Nokia 1.4 есть две черты, отличающие его от того же Nokia 1.3. В первую очередь это экран, увеличившийся с 5,7 дюйма до 6,5 дюйма. Рамки у него есть по всему периметру, причем нижняя достаточно широкая для того, чтобы уместить логотип бренда. В верхней части также имеется вырез под фронтальную камеру. Поддерживаемое дисплеем разрешение – HD+ или 1600х720 точек.

Дисплей Nokia 1.4 заметно крупнее, чем у Nokia 1.3

Вторая особенность – это сканер отпечатков пальцев, которого нет ни в одном другом смартфоне Nokia 1-Series. 1.4 получил его первым, и расположен он в данном случае, как и во многих других бюджетных смартфонах, на тыльной панели корпуса.

Процессор и аккумулятор

В качестве «кремниевого сердца» в Nokia 1.4 используется процессор Qualcomm Snapdragon 215 – представитель базовой линейки 200-Series. Это чип образца июля 2019 г., в нем есть поддержка памяти LPDDR3 (оперативная) и eMMC 4.5 (встроенная), а также LTE-модем Snapdragon X5, видеокарта Adreno 308 четыре ядра Cortex A53 в одном кластере с частотой до 1,3 ГГц. Главный минус данного процессора – устаревшие нормы производства, 28 нм.

Премьерный ролик Nokia 1.4

Аккумулятор в смартфоне имеет емкость 4000 мАч. Производитель не раскрывает время автономной работы Nokia 1.4 от него, но сообщает, что быструю зарядку он не поддерживает. Мобильник заряжается по устаревшему разъему microUSB от 5-ваттного блока питания (5В, 1А, входит в комплект поставки).

Камеры и дополнительные характеристики

Фотокамер в Nokia 1.4 ровно три – фронтальная 5 Мп и двойная основная 8 Мп плюс макро-модуль на 2 Мп. Подробные спецификации каждого из модулей производитель не раскрыл.

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Спецификации моноблока включают модули Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.2, FM-тюнер, отдельный вход под проводные наушники, два слота под SIM-карты и поддержку накопителей microSD. Nokia 1.4 весит 178 граммов при габаритах 166х77х9 мм.

По умолчанию Nokia 1.4 поставляется с прошивкой Android 10 Go Edition – упрощенной версия Android для мобильников с сильно ограниченным объемом оперативной памяти. Как сообщал CNews, Google анонсировала ее самую первую модификацию в мае 2017 г., и она была рассчитана только на устройства с 512 или 1024 МБ RAM, хотя существует вероятность, что устанавливать ее начнут и на смартфоны с 2 ГБ RAM.

Разработчики заверили, что Nokia 1.4 гарантированно получит обновление до Android 11 Go, как только Google выпустит эту прошивку. Сама ОС будет получать апдейты в течение двух лет с момента явления смартфона в мировой рознице, а обновления системы безопасности – в течение трех лет, то есть до 3 февраля 2023 и 2024 гг. соответственно.

Основные конкуренты

В России Nokia 1.4 будет бороться за покупателей как минимум с двумя смартфонами – Xiaomi Redmi 8A и Redmi 9A стоимостью 8500 руб. каждый за комплектацию 2+32 ГБ. Оба имеют ряд преимуществ перед ним: например, Redmi 8A при меньшей диагонали экрана (6,22 дюйма) располагает 12-нанометровым 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 439, батареей на 5000 мАч с ускоренной 10-ваттной зарядкой по USB-C и фронтальной камерой 8 Мп в дополнение к 12-мегапиксельной основной.

Xiaomi Redmi 9A

Redmi 9A построен на чипе MediaTek Helio G25 (восемь ядер, 12 нм), обладает экраном 6,53 дюйма, батареей 5000 мАч (зарядка 10 Вт по microUSB), и фотокамерами 13 Мп (основная) плюс 5 Мп (фронтальная). В этом аппарате используется оперативная память стардарта LPDDR4X против более медленной LPDDR3 в Redmi 8A и Nokia 1.4.