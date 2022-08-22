VK объявляет о назначении Александра Морозова на должность финансового директора

В новой должности Александр Морозов будет курировать работу финансового департамента VK, совершенствовать бизнес-процессы и внедрять передовые подходы управления в области финансов. Об этом CNews сообщили представители VK.

«VK продолжает усиливать управленческую команду. Александр Морозов — профессионал высокого уровня, заслуживший репутацию эффективного менеджера, который умеет реализовывать амбициозные проекты. Уверен, его компетенции и экспертиза укрепят лидерские позиции VK и будут способствовать опережающему развитию нашего бизнеса, — отметил генеральный директор VK Владимир Кириенко. — Я также хотел бы поблагодарить Федора Рубцова, который внес большой вклад в достигнутые компанией результаты. Желаю Федору удачи в новых проектах и начинаниях».

В VK Александр Морозов перешел из компании «М.Видео-Эльдорадо», где более пяти лет занимал позицию операционного финансового директора. С 2006 по 2015 гг. работал в холдинге «СТС медиа», до этого — в компании Ernst&Young.