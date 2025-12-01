93% российских СМО уже используют GenAI, но только треть — системно

Исследование Ассоциации директоров по маркетингу и технологической компании red_mad_robot выявило цифровой разрыв между личной и корпоративной зрелостью маркетологов. Об этом CNews сообщили представители red_mad_robot.

Генеративный искусственный интеллект прочно вошёл в арсенал российских маркетинговых команд: 93% компаний уже используют GenAI в рабочих процессах. Однако лишь треть делает это системно. К такому выводу пришли Ассоциация директоров по маркетингу и технологическая компания red_mad_robot в исследовании «GenAI в маркетинге 2025: взгляд СМО». Материал основан на опросе директоров по маркетингу, под управлением которых находится более 60% маркетинговых бюджетов брендов-лидеров рынка из сфер FMCG, ритейла, финтеха, девелопмента и других.

Главный вывод — в отрасли сформировался цифровой разрыв между личными и корпоративными практиками. Для креативных и аналитических задач маркетологи повсеместно используют международные платформы, обеспечивающие более высокое качество ответов. ChatGPT от OpenAI остается инструментом №1 с проникновением 91%. Но в официальных процессах, где важна защита данных, компании предпочитают более безопасные отечественные решения — пусть и уступающие по зрелости.

«Мы фиксируем феномен цифрового разрыва между личной цифровой зрелостью маркетологов и корпоративными стандартами, — сказала Евгения Чурбанова, основатель и сопредседатель Ассоциации директоров по маркетингу. — Давление рынка и скорость глобальных коллег заставляют специалистов активно использовать передовые AI-инструменты. По данным нашего исследования и мировых отчётов, маркетологи, применяющие AI, на 25% чаще сообщают об успехе кампаний, а около 80% отмечают рост продуктивности. Но внутри компаний их ограничивают требования информационной безопасности, и этот разрыв становится ключевым вызовом для отрасли».

При этом эффект от внедрения уже ощутим. 77% СМО фиксируют рост скорости и качества контента, 73% — ускорение рабочих процессов, половина — повышение продуктивности без расширения штата. Однако «GenAI перестал быть экспериментом — он стал полноправным инструментом бизнеса, — сказал Илья Самофеев, CEO red_mad_robot. — Но чтобы перейти от фрагментарных решений к устойчивому эффекту, нужны не только технологии, но и стратегия, культура и смелость лидеров. Компании, которые смогут безопасно и стратегически интегрировать AI в свои процессы, получат серьёзное конкурентное преимущество: сегодня это уже не про оптимизацию, а про скорость генерации новых смыслов и рыночных гипотез».

Эксперты ожидают, что следующий этап развития рынка — масштабирование GenAI-решений во все функции маркетинга и переход от «исполнителя» к роли оператора-оркестратора, управляющего взаимодействием данных, технологий и креатива.

В России в ряде направлений сохраняется значительная доля компаний, где GenAI не применяется вовсе: более половины участников отметили его отсутствие в управлении брендом (55%) и бюджетами/ROI (57%), а в event-маркетинге показатель достигает 64%. В России эти области пока остаются почти «белыми пятнами».

Мировой рынок при этом выглядит более продвинутым: бюджеты и ROI используют точечно 51% и системно 31%, а управление брендом — точечно 48% и системно 30%. Это показывает, что масштабирование здесь возможно, но российским CMO стоит начинать с пилотных проектов без ожидания быстрых эффектов.

Показательно, что 41% российских маркетологов используют GenAI ежедневно — вдвое чаще, чем в среднем по миру. И если глобальные CMO только приходят к оптимизму (доля позитивных оценок выросла с 74% до 83% за два года), российские уже демонстрируют уверенность: технология перестала быть «опцией» и стала неотъемлемой частью профессии.