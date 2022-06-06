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В России собираются на 10 лет сажать должностных лиц за внесение ложных сведений на госуслуги и ЕБС

Минцифры предлагает ввести уголовную ответственность за внесение ложных сведений на портал госуслуг или в единую биометрическую систему. Должностным лицам за это может грозить до 10 лет лишения свободы. Помимо тюрьмы, нарушителям может быть начислен штраф до 500 тыс. руб. Следствия по таким делам предлагается вести, в том числе, ФСБ.

Срок за ложные сведения

Минцифры предложило ввести уголовную ответственность за внесение на портал госуслуг и в единую биометрическую систему (ЕБС) недостоверных сведений о россиянах. Предложение содержится в разработанном министерством проекте федерального закона, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Мера касается только должностных лиц, а также лиц, уполномоченных на размещение и обновление сведений на госуслугах или ЕБС. За умышленное внесение ими недостоверных сведений или неисполнение обязанностей по их размещению или обновлению в корыстных целях может наказываться лишением свободы на срок до десяти лет. Но только если такие действия повлекли тяжкие последствия.

В остальных случаях предлагается ввести срок до пяти лет заключения или принудительных работ. Если противоправные действия будут совершены группой лиц по предварительному сговору, то такой поступок, в случае принятия законопроекта, будет наказан сроком до шести лет.

Согласно пояснительной записке к проекту, предварительное следствие по таким преступлениям может проводиться следователями федеральной службы безопасности (ФСБ).

Но можно отделаться и штрафом

Помимо лишения свободы, Минцифры предлагает штрафовать нарушителей. Максимальный штраф за размещение на портале госуслуг недостоверных сведений может составить 500 тыс. руб. Это может грозить группе лиц, совершивших деяние по предварительному сговору.

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За ложные сведения на госуслугах грозит до 10 лет тюрьмы

Штраф до 300 тыс. руб. может быть начислен должностному лицу, который разместил ложные ведения или в корыстных целях не разместил или обновил данные о гражданине. Проступок может быть наказан и обязательными работами до 480 ч. или исправительными — до двух лет. Нарушителю может грозить и лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет. Тоже самое грозит и должностным лицам за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

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Штрафы могут быть начислены и в размере до полугодовой заработной платы осужденного.

Штраф за утечки

Помимо уголовной ответственности за ложные сведения, Минцифры предлагает наказывать штрафами от 100 тыс. до 1 млн руб. за нарушение порядка обработки биометрических данных, включая их сбор и хранение. Об этом пишут «Известия».

Если к обработке биометрических данных физлиц в финсекторе или госструктурах будет допущена организация без аккредитации, то должностные лица предлагается штрафовать на сумму до 600 тыс. рублей, а юрлица — до 1 млн руб.

В Минцифры изданию пояснили, что законопроект может быть внесен в Госдуму в осеннюю сессию текущего года.

Кристина Холупова

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