СКБ-банк запустил удаленное открытие счета с помощью идентификации в Единой биометрической системе для пользователей iOS

СКБ-банк запустил сервис удаленной идентификации и возможность открытия счета с помощью Единой биометрической системы в мобильном приложении «СКБ Онлайн» для владельцев устройств на базе iOS. Ранее эта функция была доступна только пользователям устройств на базе Android. Банковское приложение интегрировано с программой «Биометрия» компании «Ростелеком», которое позволяет стать клиентом банка не выходя из дома.

Любой гражданин, который имеет подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, сдал данные в Единую биометрическую систему и успешно прошел удаленную идентификацию, может получить доступ ко всем финансовым услугам банка: открыть счет или вклад, заказать банковскую карту, подать заявку и получить кредит, совершать платежи и переводы. После прохождения удаленной биометрической идентификации будущий пользователь подписывает заявление на открытие счета, договор комплексного банковского обслуживания и становится клиентом СКБ-банка.

«Мы наблюдаем рост дистанционного взаимодействия с клиентами и делаем ставку на идентификацию в Единой биометрической системе. С помощью биометрии многие услуги банка будут становиться доступнее», — отметил руководитель проектов департамента технологического развития СКБ-банка Альберт Усенко.

СКБ-банк подключился к Единой биометрической системе, оператором которой выступает «Ростелеком», с момента ее запуска в июне 2018 г. Сегодня зарегистрировать биометрию можно во всех подразделениях банка или свыше 13,5 тыс. других отделений банков по всей России.